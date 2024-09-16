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У клієнта Ощадбанку з картки вкрали майже 40 тис. грн — що вирішив суд

16 вересня 2024 06:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Клієнт Ощадбанку втратив з рахунку майже 40 тис. грн та вимагає повернення коштів — рішення суду
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Чоловік втратив 39 713 гривень з банківського рахунку в державному Ощадбанку. Звернувшись до відділення з заявою, він повідомив, що його кошти були викрадені шахраями, і попросив сприяти у їх поверненні. Проте банк відмовив, посилаючись на те, що всі операції були виконані через онлайн-сервіс "Ощад 24/7" з правильним використанням усіх необхідних реквізитів, і тому немає підстав для повернення коштів.

Про це йдеться у рішенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області.

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Деталі справи

Зазначено, що 25 січня 2023 року невідомі особи без згоди чоловіка ініціювали операції, через які з його рахунку в Ощадбанку зникло 39 713 гривень. Він звернувся до банку з проханням повернути кошти, заявивши про шахрайство. Однак банк відмовив, пояснивши, що операції були виконані через "Ощад 24/7" з використанням правильних реквізитів. 16 лютого 2023 року чоловік подав заяву до поліції, повідомивши, що гроші були переказані на інший рахунок в Ощадбанку, завдавши йому майнової шкоди.

Представники банку зазначили, що фінансова установа не має права контролювати або обмежувати використання коштів клієнта, якщо це не передбачено законом, договором чи умовами обтяження. За їх словами, спірний переказ був проведений із використанням реквізитів платіжної картки, виданої на ім'я позивача, з обов'язковою ідентифікацією клієнта через код доступу до мобільного додатку "Ощад 24/7".

"За правилами договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ризик і відповідальність за несанкціоноване використання логіна, пароля, карткового пароля несе виключно клієнт (п. 9.15 ДКБО). Під час проведення спірних операцій третьою особою дотримано всіх вимог чинного законодавства, а за дії клієнта банк відповідати не може", — заявили в Ощадбанку.

Рішення суду

Суд відмовив чоловіку в задоволенні позову, зазначивши, що списання коштів стало можливим через розголошення ним персональних даних, реквізитів платіжних карток та одноразових кодів підтвердження, які надходили на його фінансовий номер телефону.

"Чоловік стверджує, що став жертвою шахраїв, однак саме він за правилами банківського обслуговування несе ризики розголошення своїх персональних даних. З огляду на вказане відсутні підстави для стягнення з відповідача коштів в порядку ст. 1212 ЦК України. Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку за необхідне в задоволенні позову відмовити", — наголосив суд. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти державного Ощадбанку скаржаться, що банк стягує більше коштів, ніж є на рахунку, за рішенням виконавчої служби. Проблема в тому, що арештовуються суми, які надходять на картки для соціальних виплат, що призводить до утворення заборгованості на рахунку.

Ми також писали, що клієнт Ощадбанку, який є пенсіонером, поскаржився на блокування всієї суми на рахунку. У банку дали пояснення, чому на 100% закривають доступ до пенсійних рахунків.

Ощадбанк гроші банки шахрайство банківські карти судові рішення

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