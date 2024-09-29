Клієнти скаржаться на втрату тисяч гривень з рахунків Ощадбаку через шахрайські дії — що відомо

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З рахунку чоловіка в державному Ощадбанку було списано 103 950 гривень. Представники банку повідомили, що операція виконана коректно з використанням усіх необхідних реквізитів. Проте чоловік наполягає на поверненні коштів.

Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва.

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Деталі справи

Зазначено, що в листопаді 2022 року чоловік виявив списання 103 950 гривень з рахунку в Ощадбанку. Під час звернення до найближчого відділення Ощадбанку йому повідомили, що операція була проведена коректно з використанням необхідних реквізитів. Однак чоловік подав заяву до поліції, і за фактом було зареєстровано кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Після цього він звернувся до Національного банку України з проханням провести перевірку щодо безпідставного списання коштів. Регулятор підтвердив, що операція була здійснена правильно, відповідно до наданих даних.

Що вирішив суд

Суд відмовив чоловіку в задоволенні позову щодо стягнення коштів з Ощадбанку. Вимоги позивача були визнані необґрунтованими та не підлягають задоволенню.

Як зазначено в рішенні суду, звернення чоловіка до банку відбулося 8 листопада 2022 року, вже після того, як 6 листопада 2022 року були здійснені спірні транзакції. Тому відповідальність за проведення цих операцій суд поклав на позивача. Хоча 17 квітня 2023 року в ЄРДР були внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), суд зазначив, що це не може бути доказом неправомірного списання коштів банком. Крім того, на момент розгляду цивільної справи остаточне судове рішення у кримінальній справі ще не було винесено.

Представник Ощадбанку також повідомив, що 45 тисяч гривень було перераховано на картковий рахунок самого клієнта.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Ощадбанк кілька місяців зволікає з розблокуванням рахунку за рішенням виконавчої служби. Клієнт, який є військовослужбовцем з інвалідністю, скаржиться на неприйнятне ставлення з боку фінустанови.

Ми також писали, що чоловік втратив 39 713 гривень з банківського рахунку в державному Ощадбанку. Звернувшись до відділення з заявою, він повідомив, що його кошти були викрадені шахраями, і попросив сприяти у їх поверненні. Проте банк відмовив, посилаючись на те, що всі операції були виконані через онлайн-сервіс "Ощад 24/7" з правильним використанням усіх необхідних реквізитів, і тому немає підстав для повернення коштів.