Перехожий біля відділення Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році АТ "Ощадбанк" може розривати співпрацю з клієнтами у разі виявлення ризикових чи підозрілих операцій, а також за умови ненадання вичерпного переліку документів або пояснень щодо походження коштів. Відомо, як необхідно діяти, щоб вивести кошти з рахунків.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банку.

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Як відбувається розірвання відносин в Ощадбанку

У рамках дотримання норм 1 ст. 15 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", банк наділений правом в односторонньому порядку відмовлятися від обслуговування клієнтів з подальшим розірванням договорів.

Банківська автоматизована система здійснює перевірки всіх фінансових операцій, які викликають найменші підозри. Під моніторинг потрапляють рахунки бізнесменів, юридичних та фізичних осіб в країні.

Водночас, які саме діють критерії для фіноперацій, у банку не розголошують. Припинення обслуговування клієнтів пояснюють коротко: "здійснення підозрілих платежів". На порталі Ощадбанку є лише кілька уточнень:

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Проведення операцій з сумами, що не відповідають вказаному розміру доходу;

Ненадання документів для здійснення перевірки діяльності;

Оприлюднення недостовірних даних клієнтом;

Неможливість ідентифікації особи, в інтересах якої виконано операцію;

Фіксація операцій, що не відповідають звичній активності.

Після появи підозр система має заблокувати рахунки до з'ясування обставин. У разі підтвердження підозр і ненадання клієнтом додаткових документів щодо законності коштів — угоду про співпрацю скасують.

Чи вдається забрати заблоковані кошти з Ощадбанку

Якщо банк ухвалить рішення не на користь громадянина, то в такому йому надійде офіційне повідомлення про відмову у подальшому обслуговуванні.

За такого розвитку подій банк надасть право клієнту вивести всі заблоковані грошові кошти на інші банківські рахунки. Важливо те, що виконати відповідну процедуру необхідно протягом 30 календарних днів.

Для цього громадянин повинен підготувати такі документи:

Заяву з проханням здійснити переведення залишку коштів на інший рахунок; Реквізити іншого рахунку на ім’я клієнта; Паспорт чи інший документ, що посвідчить особу; Ідентифікаційний код.

Інші важливі заходи безпеки в Ощадбанку

У рамках вищевказаного закону Ощадбанк періодично надсилає клієнтам нагадування щодо необхідності оновлення персональної інформації. Виконати вимогу з актуалізації даних необхідно, навіть якщо вони не змінились.

Регулярність виконання такої процедури залежить від рівня ризиків для ділових відносин:

У разі високого рівня ризику — актуалізація повинна проводитися один раз у рік.

У разі середнього рівня ризику — кожні три роки.

За відсутності підозр — кожні пʼять років.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку деякі клієнти не можуть отримати дитячі виплати на картки. Йдеться про тих, хто перебуває за кордоном. Відсутність доступу до соцвиплат може виникнути через оновлення паспорта. Система зберігатиме старий формат, доки клієнт особисто не прибуде у відділення з документами для оновлення.

Ще ми розповідали, що в Ощадбанку діють обмеження на фіноперації у застосунку та сайті "Ощад24/7". Йдеться про ліміти, які покликані убезпечити рахунки від шахраїв. Зокрема, надалі актуальне обмеження на суми переказів до 10 000 грн, у нічний час.