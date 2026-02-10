Комиссии в Ощадбанке — клиент, не зная, потерял почти 2000 грн

Банковская карта на фоне денег. Фото: Новини.LIVE

В госфинучреждении "Ощадбанк" предусмотрены комиссии за финансовые операции, об существовании которых клиенты могут узнать только, получив выписку по счету. Один из граждан рассказал, что за перечисление средств по зарплатному проекту на счета других банков в целом финучреждение списало 2 тыс. грн, тогда как он считал, что подобные операции бесплатные.

Подробнее о комиссии за операции по счету в Ощадбанке

О проблеме списания банком комиссий без поступления уведомлений за операции рассказал один из клиентов. Он отметил, что речь идет о зарплатном проекте, по которому через полгода пользования случайно узнал, что за каждый платеж на карту другого банка финучреждение снимало комиссию, которая нигде не высвечивалась при выполнении перевода. В целом клиент за шесть месяцев заплатил за такие операции почти 2000 грн.

"Имею зарплатный проект в этом банке, через полгода пользования случайно узнал, что за каждый платеж на карту другого банка с меня снимается комиссия, которую я нигде не вижу при выполнении перевода. За полгода потерял почти 2000 грн на комиссиях, более того, при просмотре транзакций по карте эту комиссию также не видно, ее можно увидеть только сгенерировав выписку по движению средств или нажав кнопку детали платежа", — говорится в обращении.

О еще одном виде комиссии узнал, когда, считал, что потерял пластиковую карту. Мужчина самостоятельно временно ее заблокировал через опцию "Другая причина блокировки", пока не нашел. Когда обнаружил физическую карту, то сразу же разблокировал, но банк списал 30 грн комиссии за разблокировку.

Тарифы за обслуживание в Ощадбанке

На портале отметили, что взимание комиссий за вышеуказанные операции предусмотрено внутренними правилами финучреждения. В частности, за платежи, которые осуществляются на карты Ощадбанка, комиссии не предусмотрены, в отличие от других банки — да. Наименьшая комиссия при выполнении перевода на произвольные реквизиты составляет 0,7%.

Такие списания указываются перед каждым платежом или переводом. Как правило, в приложении "Оща24" внизу под реквизитами платежа указаны дополнительные списания.

Также предусмотрена комиссия за разблокирование платежной карты. Такая информация прописана в тарифах банка на 2026 год.

Какие еще комиссии могут списывать в Ощадбанке

Ранее сообщалось, что Ощадбанк также может начислять комиссию за "обслуживание неактивного счета", даже при условии его закрытия. Такое может случиться из-за неправильно выполненной процедуры закрытия. Необходима подача соответствующего заявления в отделение.

Тарифами банка предусмотрено списание специальной комиссии в около 100 грн, если карта более года неактивна. Однако средства в долг не спишут, если на счету не будет хватать полной суммы.

Если клиент более трех лет не обращается за деньгами, Ощадбанк закроет такую карту в автоматическом режиме.

