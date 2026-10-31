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Главная Финансы Ощадбанк предоставит скидки до 31 декабря: какие карты нужны

Ощадбанк предоставит скидки до 31 декабря: какие карты нужны

Ua ru
31 октября 2026 06:01
Ощадбанк гарантирует скидки до конца года: какие карты позволят сэкономить 15% Новини.LIVE
Банковская карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

До 31 декабря 2026 года клиенты государственного финансового учреждения "Ощадбанк" могут получать скидки до 15% в одной из сетей магазинов при оплате картой международной платежной системы Mastercard. Такое вознаграждение смогут получить все, кто выполнит условия специальной программы.

О том, кто может получить право на скидку, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кому доступны скидки до 15% в Ощадбанке

Речь идет о совместной программе банка, представительства "Mastercard Europe SA" и украинской сети продовольственных супермаркетов "Фора".

Согласно ей, клиенты могут получать отдельные скидки на некоторые продукты. А именно: ежедневно с 08:00 до 10:00 на продукты торговых марок "Звездный выбор", "Родные традиции" и "Favore" предусмотрена скидка в размере 15% при оплате картой Mastercard от Ощадбанка.

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"Ищите акционные товары на полках "Фора", экономьте на ежедневных покупках и начинайте день с приятных скидок", — говорится в сообщении.

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Программа доступна на территории Украины, за исключением районов, признанных в соответствии с законодательством оккупированными, а также территориальных громад, находящихся во временном окружении или блокаде.

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Как клиентам Ощадбанка получить скидки

Участниками акции могут стать дееспособные граждане, которым на момент ее проведения исполнилось 18 лет и которые оплатят товары в местах проведения акции с помощью карт.

Для этого необходимо быть участником программы лояльности "Фора club" и выполнить следующие действия:

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  1. Отсканировать карту лояльности перед оплатой в магазине или авторизоваться при покупке товаров онлайн;
  2. Совершить покупку в период с 08:00 до 10:00;
  3. Оплатить товар картой Mastercard от Ощадбанка.

Также доступны способы оплаты с помощью MasterPass, GooglePay, ApplePay.

Скидка применится автоматически при оформлении заказа.

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Программа распространяется на магазины "Фора", сайт fora.ua и мобильное приложение "Фора". Однако она не действует при заказе товаров с доставкой "Новая Почта" и при оплате онлайн-заказа через терминал курьеру во время доставки товаров.

Акция продлится до 31 декабря 2026 года.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты Ощадбанка могут оформить кэш-кредит на повышение энергоэффективности на сумму от 10 000 до 480 000 грн. Речь идет о льготной программе со сроком от 12 до 120 месяцев. Среди преимуществ — на первый год кредитования предусмотрены 0% годовых. В частности, украинцы могут приобрести генераторы и гибридные системы электроснабжения.

Еще Новини.LIVE писали о том, что некоторые клиенты Ощадбанка могут оформить выплаты на детей до 10 500 грн. Речь идет о программе поддержки семей, которой можно воспользоваться, открыв спецсчета "Дія.Картка". Соответствующая поддержка не назначается автоматически после рождения ребенка.

Ощадбанк банки банковские карты деньги банковские счета
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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