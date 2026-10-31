Банківська карта Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

До 31 грудня 2026 року клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" можуть отримувати знижки до 15% в одній з мереж магазинів у разі оплати карткою міжнародної платіжної системи Mastercard. Таку винагороду зможуть отримати всі, хто дотримається умов спеціальної програми.

Про те, хто може отримати право на знижку, розповідає видання Новини.LIVE.

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Кому доступні знижки до 15% в Ощадбанку

Йдеться про спільну програму банку, представництва "Masterсard Europe SA" та української мережі продовольчих супермаркетів "Фора".

Згідно з нею, клієнти можуть отримувати за деякі продукти окремі знижки. А саме: щодня з 08:00 до 10:00 на продукти торгових марок "Зірковий вибір", "Рідні традиції" та "Favore" буде передбачена знижка у розмірі 15% у разі оплати карткою Mastercard від Ощадбанку.

"Шукайте акційні товари на полицях "Фора", заощаджуйте на щоденних покупках та починайте день із приємних знижок", — йдеться у повідомленні.

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Програма доступна на території України, за винятком районів, що визнані відповідно до законодавства як окуповані, територіальних громад, які перебувають в тимчасовому оточенні чи блокуванні.

Як клієнтам Ощадбанку отримати знижки

Учасниками акції можуть стати дієздатні громадяни, яким на момент її проведення виповнилося 18 років та які оплатять товари в місцях проведення картками.

Для цього необхідно бути учасником програми лояльності "Фора club" та виконати наступні дії:

Відсканувати картку лояльності перед здійсненням оплати в магазині або авторизуватись у разі здійснення купівлі товарів онлайн; Здійснити покупку у період з 08:00 до 10:00; Оплатити товар карткою Mastercard від Ощадбанку.

Також доступні способи оплати за допомогою MasterPass, GooglePay, ApplePay.

Знижка застосується автоматично під час здійснення розрахунку.

Програма поширюється на магазини "Фора", сайт fora.ua та мобільний застосунок "Фора". Проте не діє у разі замовлення товарів доставкою "Нова Пошта" та при оплаті онлайн-замовлення через термінал кур’єру під час доставки товарів.

Триватиме акція до 31 грудня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнти Ощадбанку можуть оформити кеш-кредит для посилення енергоефективності від 10 000 до 480 000 грн. Йдеться про пільгову програму з терміном від 12 до 120 місяців. Серед переваг — для першого року кредитування передбачені 0% річних. Зокрема, українці можуть придбати генератори та гібридні системи електропостачання.

Ще Новини.LIVE писали про те, що деякі клієнти в Ощадбанку можуть оформити виплати на дітей до 10 500 грн. Йдеться про програму підтримки родин, якою можна скористатися, відкривши спецрахунки "Дія.Картка". Відповідна підтримка не призначається автоматично після появи дитини.