Ощадбанк предоставит ценные подарки за расчеты от 500 грн: кто получит

Женщина возле отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года владельцы карт международной платежной системы Visa, выпущенных государственным "Ощадбанком", смогут получить целый ряд подарков, в том числе главный приз в виде квартиры. Для этого достаточно выполнить несколько условий, в частности, оплатить покупку на сумму от 500 грн в одной из украинских сетей магазинов.

О том, кому доступны бонусы от банка, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто из клиентов Ощадбанка получит призы за расчеты на сумму от 500 грн

По информации банка, сеть супермаркетов "АТБ" отмечает 33-летие. Именно по этому поводу владельцы карт этого магазина смогут получить подарки:

бытовую технику;

гаджеты;

электронику;

брендированные подарки от АТБ.

"Празднуйте 33-летие АТБ и получите шанс выиграть квартиру с картой АТБ Visa от Ощада от Visa! Среди них — главный приз, квартира, а также ежедневные подарки: бытовая техника, гаджеты, электроника и брендированные подарки от АТБ", — говорится в сообщении.

Условия и порядок участия в акции от Ощадбанка

В акционной программе смогут принять участие совершеннолетние дееспособные граждане Украины, которые:

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имеют карту АТБ от Visa Ощадбанка, а также банков-партнеров: Райффайзен Банк, àбанк, Укргазбанк, monobank, Sense Bank;

получили через приложение АТБ и банков-партнеров информацию об акции;

совершили операцию с использованием карты АТБ.

При этом сотрудники организатора, информационного партнера и партнера акции, обеспечивающие ее проведение, а также их близкие родственники не имеют права на получение главного приза, а могут претендовать только на поощрения.

Также не допускаются лица, не достигшие совершеннолетия. В акции не участвуют транзакции, осуществленные с помощью сервиса Scan&Buy в приложении АТБ.

Чтобы принять участие, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Оплатить покупки картой АТБ от Ощадбанка (Visa) в сети АТБ на сумму от 500 грн; Зарегистрировать 12-значный код с чека на сайте или в приложении АТБ; Повернуть "Колесо подарков" и выиграть мгновенные призы.

В частности, 30 сентября среди всех участников, зарегистрировавших акционные коды, будет разыгран главный приз в виде квартиры.

Нюансы акционной программы от банка

Количество акционных кодов, которые один участник сможет зарегистрировать в течение одного календарного дня, не ограничено. Чем больше будет чеков, тем больше шансов на победу.

Акция продлится до 25 сентября 2026 года включительно.

Инициатива доступна на территории Украины в магазинах сети ООО "АТБ-маркет", за исключением районов, которые на соответствующую дату включены в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Россией.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке действует акционная программа для владельцев карт Mastercard. За оплату подписок на электронные сервисы Netflix, ChatGPT Plus и YouTube банк начислит кэшбэк от 20% до 40%. Его размер не будет превышать эквивалент 20 евро в гривне, максимально можно получить 60 евро.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Ощадбанке действуют специальные условия обслуживания зарплатных карт. В частности, предусмотрены гибкие тарифы, а также некоторые сниженные комиссии и бонусы. Кроме того, предоставляется возможность повысить процентную ставку по депозитам и получить льготные ставки по ипотечным кредитам.