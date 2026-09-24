Ощадбанк надасть цінні подарунки за розрахунки від 500 грн: хто отримає

Жінка біля відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року власники карток міжнародної платіжної системи Visa, випущених державним "Ощадбанком", мають можливість отримати цілий асортимент подарунків, серед них — головний приз у вигляді квартири. Для цього достатньо виконати кілька умов, зокрема, здійснити оплату покупки від 500 грн в одній з українських мереж магазинів.

Про те, для кого доступні бонуси від банку, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто з клієнтів Ощадбанку отримає призи за розрахунки від 500 грн

За інформацією банку, мережа супермаркетів "АТБ" святкує 33 роки. Саме з приводу цієї нагоди власники карток цього магазину зможуть отримати подарунки:

побутову техніку;

гаджети;

електроніку;

брендовані подарунки від АТБ.

"Святкуйте 33-річчя АТБ та отримуйте шанс виграти квартиру з карткою АТБ Visa від Ощаду від Visa! Серед них — головний приз, квартира, а також щоденні подарунки: побутова техніка, гаджети, електроніка та брендовані подарунки від АТБ", — йдеться у повідомленні.

Умови та порядок участі в акції від Ощадбанку

В акційній програмі зможуть взяти участь повнолітні дієздатні громадяни України, які:

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мають картку АТБ від Visa Ощадбанку, а також банків-партнерів: Райффайзен Банк, àбанк, Укргазбанк, monobank, Sense Bank;

отримали через застосунок АТБ та банків-партнерів інформацію про акцію;

здійснили операцію з використанням картки АТБ.

Водночас, не мають права на отримання головного заохочення співробітники організатора, інформаційного партнера та партнера акції, які забезпечують її проведення та їхні близькі родичі, а лише можуть претендувати на заохочення.

Також не допустять осіб, які не досягли повноліття. В акції не беруть участь транзакції, здійснені за допомогою сервісу Scan&Buy у застосунку АТБ.

Для того, щоб взяти участь, необхідно виконати кілька простих кроків:

Оплатити покупки карткою АТБ від Ощадбанку (Visa) в мережі АТБ на суму від 500 грн; Зареєструвати 12-значний код із чека на сайті або в застосунку АТБ; Покрутити "Колесо подарунків" та виграти миттєві призи.

Зокрема, 30 вересня серед усіх учасників, які зареєструють акційні коди, буде розіграно головний подарунок у вигляді квартири.

Нюанси акційної програми від банку

Кількість акційних кодів, які один учасник зможе зареєструвати протягом одного календарного дня, не обмежується. Чим більше буде чеків, тим більше шансів буде на перемогу.

Акція триватиме до 25 вересня 2026 року включно.

Ініціатива доступна на території України в магазинах мережі ТОВ "АТБ-маркет", окрім районів, які на відповідну дату включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку діє акційна програма для власників карт Mastercard. За оплату підписок на е-сервіси Netflix, ChatGPT Plus та YouTube банк нарахує кешбек від 20% до 40%. Його розмір не перевищуватиме еквівалент у 20 євро у гривні, максимально можна отримати 60 євро.

Ще Новини.LIVE писали про те, що в Ощадбанку діють спецумови обслуговування зарплатних карт. Зокрема, передбачені гнучкі тарифи, а також деякі знижені комісії та бонуси. Також надається змога підвищити відсоткову ставку за депозитами, пільгові ставки за іпотеками.