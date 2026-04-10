Ощадбанк запропонує нові ціни на деякі продукти з 20 квітня

Банківське відділення.

З 20 квітня 2026 року державний "Ощадбанк" має намір знизити ціни на деякі аксесуари, покликані ширше впроваджувати сучасні платіжні рішення у безконтактних розрахунках. Для клієнтів стане доступною спеціальна акційна пропозиція.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

Пропозиції Ощадбанку для безконтактної оплати

За інформацією банку, невдовзі можливості щодо користування інноваційними платіжними аксесуарами стануть ще доступнішими.

Продуктовий комітет фінустанови затвердив зміни у тарифах за обслуговування поточних рахунків шляхом використання платіжних карток, затверджених постановою №124, а у договорі комплексного банківського обслуговування фізосіб.

Відповідне рішення передбачає цінові зміни в Ощадбанку. У період з 20 квітня до 31 грудня 2026 року у фінустанові діятиме спеціальна акційна пропозиція.

Згідно з нею, на NFC-кільця Platinum малих розмірів буде встановлена спеціальна ціна — 1 500 грн (одноразово), тоді як стандартна вартість вища щонайменше удвічі.

Що треба знати про сучасний платіжний аксесуар від Ощаду

У банку нагадали, що NFC-кільце є сучасним платіжним аксесуаром, що дозволяє виконувати безконтактну оплату, як і платіжною карткою.

Однак для розрахунку власник аксесуара має лише піднести кільце до платіжного термінала, що підтримує NFC. Відповідний формат оплати особливо зручний у повсякденному житті. Такі кільця є водостійкими, випускаються на значно довший термін — до 10 років.

NFC-кільце є аналогом картки Visa Platinum, що випускають як додаткову картку до гривневого рахунку. Завдяки гаджету можна здійснювати такі операції:

робити покупки та розраховуватися за послуги, використовуючи Apple Pay, Google Гаманець, Garmin Pay/Mi Pay;

здійснювати P2P-перекази;

онлайн-розрахунки;

зареєструватися у "Мобільному Ощаді";

мати доступ до низки привілеїв, передбачених Visa Platinum.

У банку наголошують, що запровадження акційної ціни має на меті зробити інноваційні платіжні технології доступнішими для клієнтів та сприяти поширенню сучасних способів безконтактної оплати.

Зміни в тарифах набудуть чинності 20 квітня 2026 року.

