Ощадбанк запропонує нові можливості: що зміниться з 20 квітня

Дата публікації: 10 квітня 2026 06:01
Ощадбанк запропонує нові ціни на деякі продукти з 20 квітня
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

З 20 квітня 2026 року державний "Ощадбанк" має намір знизити ціни на деякі аксесуари, покликані ширше впроваджувати сучасні платіжні рішення у безконтактних розрахунках. Для клієнтів стане доступною спеціальна акційна пропозиція.

Про це повідомили у пресслужбі банку, інформують Новини.LIVE.

Пропозиції Ощадбанку для безконтактної оплати

За інформацією банку, невдовзі можливості щодо користування інноваційними платіжними аксесуарами стануть ще доступнішими.

Продуктовий комітет фінустанови затвердив зміни у тарифах за обслуговування поточних рахунків шляхом використання платіжних карток, затверджених постановою №124, а у договорі комплексного банківського обслуговування фізосіб.

Відповідне рішення передбачає цінові зміни в Ощадбанку. У період з 20 квітня до 31 грудня 2026 року у фінустанові діятиме спеціальна акційна пропозиція.

Згідно з нею, на NFC-кільця Platinum малих розмірів буде встановлена спеціальна ціна — 1 500 грн (одноразово), тоді як стандартна вартість вища щонайменше удвічі.

Що треба знати про сучасний платіжний аксесуар від Ощаду

У банку нагадали, що NFC-кільце є сучасним платіжним аксесуаром, що дозволяє виконувати безконтактну оплату, як і платіжною карткою. 

Однак для розрахунку власник аксесуара має лише піднести кільце до платіжного термінала, що підтримує NFC. Відповідний формат оплати особливо зручний у повсякденному житті. Такі кільця є водостійкими, випускаються на значно довший термін — до 10 років.

NFC-кільце є аналогом картки Visa Platinum, що випускають як додаткову картку до гривневого рахунку. Завдяки гаджету можна здійснювати такі операції:

  • робити покупки та розраховуватися за послуги, використовуючи Apple Pay, Google Гаманець, Garmin Pay/Mi Pay;
  • здійснювати P2P-перекази;
  • онлайн-розрахунки;
  • зареєструватися у "Мобільному Ощаді";
  • мати доступ до низки привілеїв, передбачених Visa Platinum.

У банку наголошують, що запровадження акційної ціни має на меті зробити інноваційні платіжні технології доступнішими для клієнтів та сприяти поширенню сучасних способів безконтактної оплати. 

Зміни в тарифах набудуть чинності 20 квітня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Ощадбанку діють спеціальні правила щодо закриття банківських рахунків. Відповідну процедуру іноді неможливо виконати оперативно через певні особливості роботи банку. 

Також Новини.LIVE розповідали, що навесні у рамках дії фінансового моніторингу в Ощадбанку клієнтам необхідно актуалізувати інформацію. Надати нові персональні дані зобов'язані всі, хто отримає сповіщення з боку банку.   

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
