Ощадбанк запропонує нові ціни на деякі продукти з 20 квітня

Ощадбанк запропонує нові можливості: що зміниться з 20 квітня
З 20 квітня 2026 року державний "Ощадбанк" має намір знизити ціни на деякі аксесуари, покликані ширше впроваджувати сучасні платіжні рішення у безконтактних розрахунках. Для клієнтів стане доступною спеціальна акційна пропозиція.
Про це повідомили у пресслужбі банку, інформують Новини.LIVE.
Пропозиції Ощадбанку для безконтактної оплати
За інформацією банку, невдовзі можливості щодо користування інноваційними платіжними аксесуарами стануть ще доступнішими.
Продуктовий комітет фінустанови затвердив зміни у тарифах за обслуговування поточних рахунків шляхом використання платіжних карток, затверджених постановою №124, а у договорі комплексного банківського обслуговування фізосіб.
Відповідне рішення передбачає цінові зміни в Ощадбанку. У період з 20 квітня до 31 грудня 2026 року у фінустанові діятиме спеціальна акційна пропозиція.
Згідно з нею, на NFC-кільця Platinum малих розмірів буде встановлена спеціальна ціна — 1 500 грн (одноразово), тоді як стандартна вартість вища щонайменше удвічі.
Що треба знати про сучасний платіжний аксесуар від Ощаду
У банку нагадали, що NFC-кільце є сучасним платіжним аксесуаром, що дозволяє виконувати безконтактну оплату, як і платіжною карткою.
Однак для розрахунку власник аксесуара має лише піднести кільце до платіжного термінала, що підтримує NFC. Відповідний формат оплати особливо зручний у повсякденному житті. Такі кільця є водостійкими, випускаються на значно довший термін — до 10 років.
NFC-кільце є аналогом картки Visa Platinum, що випускають як додаткову картку до гривневого рахунку. Завдяки гаджету можна здійснювати такі операції:
- робити покупки та розраховуватися за послуги, використовуючи Apple Pay, Google Гаманець, Garmin Pay/Mi Pay;
- здійснювати P2P-перекази;
- онлайн-розрахунки;
- зареєструватися у "Мобільному Ощаді";
- мати доступ до низки привілеїв, передбачених Visa Platinum.
У банку наголошують, що запровадження акційної ціни має на меті зробити інноваційні платіжні технології доступнішими для клієнтів та сприяти поширенню сучасних способів безконтактної оплати.
Зміни в тарифах набудуть чинності 20 квітня 2026 року.
