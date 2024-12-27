Ощадбанк будет бороться с недобросовестными клиентами — детали новой стратегии

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "Ощадбанке" утвердили новую стратегическую программу на 2024-2028 годы. Среди прочего, она предполагает усиление борьбы с клиентами, которые благодаря современным технологиям банковской системы избегают уплаты налогов.

Краткое описание новой программы сделал глава Ощадбанка Сергей Наумов.

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Новая стратегия Ощадбанка на 2024-2028 годы

По словам Наумова, речь идет о втором стратегическом документе, принятом при его каденции во главе банка. Наблюдается эволюция соответствующих документов. Но нынешняя, как и предыдущая, демонстрирует, какие новые роли должна взять на себя банковская система Украины в целом, где Ощадбанк является одним из ее столбов.

В частности, именно банки должны стать достойными партнерами по восстановлению Украины в сотрудничестве с международными организациями.

"Готовы ли украинские банки к таким деньгам? И, конечно, дело здесь не в том, чтобы мы могли принять эти средства на счета и потом распоряжаться ими по своему усмотрению. Вовсе нет. Нам нужно доказать миру, что мы способны профессионально распорядиться этими деньгами", — заметил руководитель банка.

Приоритеты в улучшении работы Ощадбанка

По убеждению главы финучреждения, среди важных факторов хорошей репутации — уровень обслуживания в украинских банках. Он должен быть:

максимально комфортным;

диджитальным;

централизованным;

автоматизированным;

с минимальной бюрократией.

"Нам в Ощаде есть что улучшать в этом смысле, однако убежден, что мы на правильном пути и непременно добьемся на нем успеха. Без современных технологий украинские банки не смогут начать активное кредитование населения и бизнеса, учитывая существенные суммы, на которые мы можем рассчитывать от иностранных партнеров", — считает Наумов.

Еще одним важным фактором является соблюдение требований европейского законодательства в сфере финансовой деятельности. Речь идет о строгом выполнении норм в вопросе отмывания средств и применения лучших европейских комплаенс-практик.

"Банки должны не только демонстрировать ответственность в борьбе с легализацией доходов от запрещенной деятельности, но и помогать государству бороться с недобросовестными клиентами, которые с помощью современных технологий банковской системы избегают уплаты налогов", — подчеркнул Наумов.

Также новая стратегическая программа банка предусматривает введение приоритетных инициатив в области соблюдения требований ESG:

разработка инклюзивных денежных товаров и услуг;

трансформация отделений и услуг для большей доступности;

расширение программ устойчивого финансирования;

поддержка "зеленых" проектов в стране,

ответственное управление своим влиянием на окружающую среду;

поддержка общества, в частности, наиболее уязвимых слоев.

Напомним, действие всех старых платежных карт Ощадбанка, срок которых завершился с 24 февраля 2022 года, продлили до 30 июня 2025 года. Соответствующее продление снова произойдет автоматически.

Ранее мы писали, что некоторые клиенты имеют трудности с доступом к лимитированной сумме арестованных счетов в Ощадбанке. В финучреждении дали пояснение, когда возможно предоставление соответствующего разрешения.