Ощадбанк не разблокирует вовремя арестованные счета клиентов — что известно

Банковская карта в руках. Фото: minfin

Государственное финучреждение "Ощадбанк" нарушает сроки разблокирования счетов на основе постановлений исполнительной службы. В результате клиенты не имеют доступа к собственным средствам.

Об этом сообщается на портале Minfin, где размещаются отзывы клиентов о работе банков.

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Как говорится в одной из жалоб клиентки финучреждения, банк наложил арест на все карты. Хотя частный исполнитель отправил в финучреждение производство о снятии с ареста, финучреждение игнорирует требование. В связи с этим нет доступа к средствам.

В то же время, украинское законодательство предусматривает, что должна быть хотя бы одна активная карта, утверждает она.

Что говорят представители Ощада

В результате обращения клиентки к представителям Ощадбанка, там подтвердили, что получили соответствующее постановление. Однако попросили ждать "своей очереди". Больше никаких объяснений не дали.

Украинка отмечает, что должны были снять арест до трех дней, однако банк продолжает медлить.

"Наложили арест на все карточки, частный исполнитель отправил в банк постановление для снятия с ареста, но банк не снимает, всеми приходящими средствами я не могу пользоваться, но по закону Украины должна быть одна карта которая должна быть активна, но Ощадбанк говорит так, постановление есть, ждите своей очереди, никто ничего не говорит. Должны снять арест до 3 дней, а они тянут", — говорится в жалобе.

Источник: Ощадбанк

Лимиты на снятие арестованных средств

Ранее в финучреждении сообщали, что согласно нормам НБУ, на снятие средств с арестованных счетов в течение месяца установлен лимит.

До снятия разрешается сумма, которая не может превышать двух минимальных заработных плат по состоянию на начало 2024 года.

Как известно, 1 января "минималка" выросла до 7,1 тыс. гривен. Таким образом, лимитированная сумма равняется 14,2 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк выписал штраф АО "Ощадбанк". За нарушение требований законодательства государственное банковское учреждение должно уплатить 170 тыс. гривен.

Также мы писали, что заработная плата руководства финучреждения Ощадбанк существенно выше средней в Украине. В мае 2024 года правлению выплатили от 500 тыс. до более 1,1 млн гривен.