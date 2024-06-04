Ощадбанк отримав штраф у 170 тис. грн — що відомо

Відділення Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) виписав штраф АТ "Ощадбанк". За порушення вимог законодавства державна банківська установа має сплатити 170 тис. гривень.

Про це йдеться на офіційному порталі НБУ.

Читайте також:

Що порушив Ощадбанк

Як повідомляють в НБУ, банк порушив кілька вимог законодавства на платіжному ринку. А саме:

посилення автентифікації користувачів під час отримання користувачем дистанційного доступу до рахунку, згідно із законом "Про платіжні послуги";

вимога до емітента надавати ПІН, індивідуальні облікові дані/чи інші відомості, що дають змогу робити платіжні операції з використанням платіжного інструменту, тільки держателю платіжного інструменту, що передбачає Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів, затвердженим постановою НБУ від 29.07.2022 № 164;

обов'язок надавача платіжних послуг, який здійснює обслуговування неналежного отримувача, блокувати гроші в сумі неналежної платіжної операції на рахунку до 30 днів для встановлення правомірності платіжної операції в разі опротестування операції платником чи власником рахунку, встановленого законом "Про платіжні послуги" та Положенням 164.

"У зв’язку з цим Національний банк застосував до АТ "Ощадбанк" захід впливу у вигляді штрафу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, в розмірі 170 тис. грн", — повідомили в Нацбанку.

Зволікання Ощадбанку зі зняттям арешту з рахунків

Раніше повідомлялося на сайті "Мінфін", що клієнти державного "Ощадбанку" скаржаться на ігнорування ним постанов виконавчої служби щодо розблокування рахунків. У підсумку — громадяни місяцями не мають доступу до власних коштів.

Багато клієнтів чекають на розблокування рахунків на основі відповідних постанов про зняття арешту з квітня 2024 року. У зв'язку з цим неодноразово скаржились в НБУ та Міністерство фінансів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк з 1 липня 2024 року змінить деякі тарифи. Банк скасує комісійну винагороду за видачу готівки через відділення з арештованих рахунків.

Також ми писали, що в Україні НБУ хоче ввести ліміти на вихідні операції "з картки на картку". Над реалізацією такої можливості працює Національний банк.