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Главная Финансы Ощадбанк предупредил об изменениях с 1 июля — что нужно знать

Ощадбанк предупредил об изменениях с 1 июля — что нужно знать

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 06:01
Ощадбанк сделал предупреждение клиентам — что изменится с 1 июля
Банковское отделение. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Что изменится для клиентов Ощадбанка с 1 июля Какие предусмотрены правила замены карт

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали об изменениях, которые вступят в силу с 1 июля 2025 года. Они коснутся владельцев нескольких видов платежных карт.

Об этом говорится в сообщении на странице банка в соцсети Facebook.

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Что изменится для клиентов Ощадбанка с 1 июля

Как отметили представители финучреждения, речь идет о признании недействительными двух видов карт, начиная со следующего месяца текущего года.

Там пояснили, что Ощадбанк продлил действие платежных карт, срок которых истек с февраля 2022 года, до 31 декабря этого года. Однако автоматическое продление не предусмотрено для платежных карт при следующих условиях:

  1. Срок действия карты истек в течение февраля 2022 года — марта 2025 года, и по ним в период с января по февраль 2025 года (включительно) была осуществлена хотя бы одна операция с использованием карты (в т.ч. неуспешная) в кассе, терминалах, банкоматах любого украинского банка;
  2. Срок действия которых завершился в течение февраля 2022 года — марта 2025 года, где на счету остаток равен нулю, не фиксировалось ни одной операции за последние шесть месяцев (все условия одновременно).

"Это означает, что банк не продлевает данные карты (исключения) и с 01 июля 2025 года ими нельзя будет сделать любую операцию. Данные карты нужно перевыпустить через отделение и уже потом будет возможность пользования средствами по счету", — сообщили в финучреждении.

Какие предусмотрены правила замены карт

По данным банка, владельцы вышеуказанных видов карт, которых признают недействительными с 1 июля 2025 года, должны лично обратиться в отделение банка для их замены.

При этом получить новую пластиковую карту можно не только в том месте, где она была выдана. Для перевыпуска граждане могут обратиться в любое отделение банка.

После 1 июля ограничений во времени для обращения в банковское отделение для перевыпуска карты не предвидится.

"Если карта не была продлена, вы можете в любое удобное время обратиться в отделение банка для перевыпуска", — добавили в банке.

Напомним, ранее в Ощадбанке рассказали о требовании актуализации информации для доступа к сервисам банка. В финучреждении уточнили, какая предусмотрена периодичность соответствующего требования.

Также мы писали о том, что клиенты Ощадбанка за границей потеряли доступ к некоторым услугам. Часть сервисов в банке недоступна в дистанционном режиме.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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