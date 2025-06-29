Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ощадбанк попередив про зміни з 1 липня — що варто знати

Ощадбанк попередив про зміни з 1 липня — що варто знати

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 06:01
Ощадбанк зробив попередження клієнтам — що зміниться з 1 липня
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Що зміниться для клієнтів Ощадбанку з 1 липня Які передбачені правила заміни карт

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли про зміни, які набудуть чинності з 1 липня 2025 року. Вони торкнуться власників кількох видів платіжних карток.  

Про це йдеться у повідомленні на сторінці банку у соцмережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

Що зміниться для клієнтів Ощадбанку з 1 липня

Як зазначили представники фінустанови, йдеться про визнання недійсними двох видів карток, починаючи з наступного місяця поточного року. 

Реклама

Там пояснили, що Ощадбанк продовжив дію платіжних карток, термін яких закінчився з лютого 2022 року, до 31 грудня цього року. Однак автоматичне продовження не передбачене для платіжних карт за наступних умов:

  1. Термін дії карти минув упродовж лютого 2022 року — березня 2025 року, й за ними у період з січня по лютий 2025 року (включно) було здійснено хоча б одну операцію з використанням карти (в т.ч. неуспішну) в касі, терміналах, банкоматах будь-якого українського банку;
  2. Термін дії яких завершився упродовж лютого 2022 року — березня 2025 року, де на рахунку залишок дорівнює нулю, не фіксувалося жодної операції за останні шість місяців (всі умови одночасно).

"Це означає, що банк не продовжує дані картки (винятки) і з 01 липня 2025 року ними не можна буде зробити будь-яку операцію. Дані картки потрібно перевипустити через відділення і вже потім буде можливість користування коштами по рахунку", — повідомили у фінустанові.

Реклама

Які передбачені правила заміни карт

За даними банку, власники вищевказаних видів карток, яких визнають недійсними з 1 липня 2025 року, мають особисто звернутися до відділення банку для їхньої заміни.

При цьому отримати нову пластикову карту можна не тільки у тому місці, де її було видано. Для перевипуску громадяни можуть звернутися у будь-яке відділення банку.

Після 1 липня обмежень у часі для звернення до банківського відділення для перевипуску карти не передбачається.

"Якщо картка не була продовжена, ви можете в будь-який зручний час звернутися у відділення банку для перевипуску", — додали банку.

Нагадаємо, раніше в Ощадбанку розповіли про вимогу актуалізації інформації для доступу до сервісів банку. У фінустанові уточнили, яка передбачена періодичність відповідної вимоги. 

Також ми писали про те, що клієнти Ощадбанку за кордоном втратили доступ до деяких послуг. Частина сервісів у банку недоступна у дистанційному режимі.    

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації