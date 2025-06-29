Ощадбанк зробив попередження клієнтам — що зміниться з 1 липня

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли про зміни, які набудуть чинності з 1 липня 2025 року. Вони торкнуться власників кількох видів платіжних карток.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці банку у соцмережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Що зміниться для клієнтів Ощадбанку з 1 липня

Як зазначили представники фінустанови, йдеться про визнання недійсними двох видів карток, починаючи з наступного місяця поточного року.

Реклама

Там пояснили, що Ощадбанк продовжив дію платіжних карток, термін яких закінчився з лютого 2022 року, до 31 грудня цього року. Однак автоматичне продовження не передбачене для платіжних карт за наступних умов:

Термін дії карти минув упродовж лютого 2022 року — березня 2025 року, й за ними у період з січня по лютий 2025 року (включно) було здійснено хоча б одну операцію з використанням карти (в т.ч. неуспішну) в касі, терміналах, банкоматах будь-якого українського банку; Термін дії яких завершився упродовж лютого 2022 року — березня 2025 року, де на рахунку залишок дорівнює нулю, не фіксувалося жодної операції за останні шість місяців (всі умови одночасно).

"Це означає, що банк не продовжує дані картки (винятки) і з 01 липня 2025 року ними не можна буде зробити будь-яку операцію. Дані картки потрібно перевипустити через відділення і вже потім буде можливість користування коштами по рахунку", — повідомили у фінустанові.

Реклама

Які передбачені правила заміни карт

За даними банку, власники вищевказаних видів карток, яких визнають недійсними з 1 липня 2025 року, мають особисто звернутися до відділення банку для їхньої заміни.

При цьому отримати нову пластикову карту можна не тільки у тому місці, де її було видано. Для перевипуску громадяни можуть звернутися у будь-яке відділення банку.

Після 1 липня обмежень у часі для звернення до банківського відділення для перевипуску карти не передбачається.

"Якщо картка не була продовжена, ви можете в будь-який зручний час звернутися у відділення банку для перевипуску", — додали банку.

Нагадаємо, раніше в Ощадбанку розповіли про вимогу актуалізації інформації для доступу до сервісів банку. У фінустанові уточнили, яка передбачена періодичність відповідної вимоги.

Також ми писали про те, що клієнти Ощадбанку за кордоном втратили доступ до деяких послуг. Частина сервісів у банку недоступна у дистанційному режимі.