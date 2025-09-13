Ощадбанк снова будет предоставлять кредиты на авто с пробегом — какие требования

Автомобиль с пробегом в кредит — Ощадбанк перезапустил программу
Государственное финучреждение "Ощадбанк" возобновило программу кредитования транспортных средств с пробегом под названием "АвтоБУМ". Известно, какие действуют требования к автомобилям, нюансы кредитования и процентные ставки.
Об этом говорится на официальном сайте банка.
Подробнее о кредитах на авто с пробегом
Как отмечают в пресс-службе банка, для клиентов стала доступна программа кредитования автомобилей с пробегом "АвтоБУМ", предусматривающая широкий выбор авто и преимущества от Ощадбанка.
Согласно ей, кредитование авто с пробегом предусматривает следующие условия:
- фиксированная процентная ставка — от 0,01% годовых;
- первый взнос (авансовый платеж) — от 30% стоимости транспорта;
- разовая комиссия — 1,5%.
При этом программа допускает срок кредитования транспорта до семи лет.
Требования к автомобильному транспорту
Согласно правилам кредитной программы авто с пробегом, заявитель должен учитывать следующие требования:
- возраст авто на момент погашения кредита не должен превышать 12 лет (для электрокаров — семи лет);
- пробег транспорта на момент рассмотрения запроса не должен превышать 150 тыс. км.
Однако не будут подпадать под программу кредитования авто (за исключением электрокаров) производства Украины, стран СНГ, а также торговых брендов КНР, Индии и Ирана.
В случае, если продавец не является официальным дилером/дистрибьютором по продаже новых авто в Украине, тогда будут действовать дополнительные ограничения:
- по возрасту транспорта — он на момент погашения кредита не должен превышать 10 лет (для электрокаров — семь лет);
- по пробегу — на момент рассмотрения запроса не должен составлять более 100 тыс. км.
Для того, чтобы оформить кредит, нужно оставить заявку на сайте, отправив свои данные. После этого менеджер ответит на все вопросы в телефонном режиме.
"Мой ощад делает ваш путь к собственному авто проще и выгоднее", — отметили в государственном банке.
