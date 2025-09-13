Ощадбанк снова будет предоставлять кредиты на авто с пробегом — какие требования

Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "Ощадбанк" возобновило программу кредитования транспортных средств с пробегом под названием "АвтоБУМ". Известно, какие действуют требования к автомобилям, нюансы кредитования и процентные ставки.

Об этом говорится на официальном сайте банка.

Подробнее о кредитах на авто с пробегом

Как отмечают в пресс-службе банка, для клиентов стала доступна программа кредитования автомобилей с пробегом "АвтоБУМ", предусматривающая широкий выбор авто и преимущества от Ощадбанка.

Согласно ей, кредитование авто с пробегом предусматривает следующие условия:

фиксированная процентная ставка — от 0,01% годовых;

первый взнос (авансовый платеж) — от 30% стоимости транспорта;

разовая комиссия — 1,5%.

При этом программа допускает срок кредитования транспорта до семи лет.

Процентные ставки программы. Источник: Ощадбанк

Требования к автомобильному транспорту

Согласно правилам кредитной программы авто с пробегом, заявитель должен учитывать следующие требования:

возраст авто на момент погашения кредита не должен превышать 12 лет (для электрокаров — семи лет);

пробег транспорта на момент рассмотрения запроса не должен превышать 150 тыс. км.

Однако не будут подпадать под программу кредитования авто (за исключением электрокаров) производства Украины, стран СНГ, а также торговых брендов КНР, Индии и Ирана.

В случае, если продавец не является официальным дилером/дистрибьютором по продаже новых авто в Украине, тогда будут действовать дополнительные ограничения:

по возрасту транспорта — он на момент погашения кредита не должен превышать 10 лет (для электрокаров — семь лет);

по пробегу — на момент рассмотрения запроса не должен составлять более 100 тыс. км.

Для того, чтобы оформить кредит, нужно оставить заявку на сайте, отправив свои данные. После этого менеджер ответит на все вопросы в телефонном режиме.

"Мой ощад делает ваш путь к собственному авто проще и выгоднее", — отметили в государственном банке.

