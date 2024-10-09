Ощадбанк предупредил об автоматическом списании средств — как предотвратить

Банковская карта. Фото: oschadbank.ua

Госфинучреждение "Ощадбанк" предупредило клиентов о "неприятном сюрпризе" в виде возможного автоматического списания средств со счетов в рамках заключенных договоров. В банке сообщили, в каких случаях подобное возможно и как действовать.

Об этом говорится в сообщении главы правления Ощадбанка Сергея Наумова в Telegram.

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Автоматическое списание средств в Ощадбанке

Как отметил Наумов, "договорное списание" может быть неприятным сюрпризом для клиентов. На этой неделе в контакт-центр финучреждения поступило много вопросов от украинцев, касающихся этой темы.

Соответствующая процедура предусмотрена п. 7.1, раздел VII "Договора комплексного банковского обслуживания Ощадбанка".

Механизм состоит в том, что если по банковскому счету клиента появляется просроченная задолженность, то банк может автоматически перекрывать ее денежными средствами, находящимися на другом счете этого клиента. Касается это только счетов в гривне.

"Сейчас подобные вопросы к нам активно поступают из-за того, что до 28 сентября договорное списание проводилось только по счетам, открытым в одной области — сейчас оно осуществляется со всех счетов клиента в банке", — пояснил он.

Объяснение, как предотвратить проблему

Глава правления Ощадбанка рассказал, как избежать автоматического списания денег с других счетов клиента.

"Чтобы этого неприятного сюрприза не произошло, советую своевременно вносить платежи по кредиту, погашать банковские комиссии, оставлять на конец месяца на балансе сумму, достаточную для списания комиссии за услугу информирования", — уточнил он.

Главный совет — взять себе за правило регулярно проверять наличие задолженности. Это легко сделать через:

контакт-центр — с помощью оператора или голосового помощника Софии в автоматическом режиме;

чат-бот и при обращении в отделение банка;

Ощад 24/7 — в WEB-версии и в приложении "Мобильный Ощад".

Также банк информирует клиента о возникновении долга посредством SMS или Viber, добавил Наумов.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк принял решение о новом сроке действия платежных карт, который подходит к концу 30 сентября 2024 года. В банке снова облегчили жизнь клиентам, автоматически пролонгировав конечную дату.

Также мы писали, что в Ощадбанке решили поменять тарифную политику с октября 2024 года. Новые цены коснутся разных видов карт.