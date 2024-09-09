Скандал со Ощадбанком – банк отказывается разблокировать счет клиента

Ощадбанк больше года не может разблокировать счет из-за исполнительного производства — опыт клиента
Клиенты государственного Ощадбанка продолжают жаловаться на бездействие их работников. В частности, на то, что в банке до сих пор не могут восстановить доступ к заблокированным счетам.
Об этом сообщает портал Минфин.
Детали жалобы
По словам клиента, банк заблокировал счет по исполнительному производству, однако разблокировать его не могут уже больше года, несмотря на обращение самого исполнителя.
"Заблокировали счет по исполнительному производству, а разблокировать не могут уже больше года. Звонили, писали, им все равно, говорят ждите очереди. Звонил исполнитель, тоже ничего", — написал клиент банка.
Ни один из работников Ощадбанка, в свою очередь, не ответил на отзыв клиента.
Что еще стоит знать
Напомним, что участники боевых действий, являющихся клиентами государственного Ощадбанка, пожаловались на отсутствие средств из-за затягивания банком разблокирования арестованного счета, тогда как исполнительная служба направила соответствующее постановление десять дней назад.
Также мы сообщали, что в банке объяснили, что снятие арестов с денег на счетах может затягиваться, поэтому просят ждать решения придерживаясь очереди.
Читайте Новини.LIVE!