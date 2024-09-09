Скандал со Ощадбанком – банк отказывается разблокировать счет клиента

Карта Ощадбанка. Иллюстративное фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Клиенты государственного Ощадбанка продолжают жаловаться на бездействие их работников. В частности, на то, что в банке до сих пор не могут восстановить доступ к заблокированным счетам.

Об этом сообщает портал Минфин.

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Детали жалобы

По словам клиента, банк заблокировал счет по исполнительному производству, однако разблокировать его не могут уже больше года, несмотря на обращение самого исполнителя.

"Заблокировали счет по исполнительному производству, а разблокировать не могут уже больше года. Звонили, писали, им все равно, говорят ждите очереди. Звонил исполнитель, тоже ничего", — написал клиент банка.

Скриншот отзыва клиента

Ни один из работников Ощадбанка, в свою очередь, не ответил на отзыв клиента.

Что еще стоит знать

Напомним, что участники боевых действий, являющихся клиентами государственного Ощадбанка, пожаловались на отсутствие средств из-за затягивания банком разблокирования арестованного счета, тогда как исполнительная служба направила соответствующее постановление десять дней назад.

Также мы сообщали, что в банке объяснили, что снятие арестов с денег на счетах может затягиваться, поэтому просят ждать решения придерживаясь очереди.