Клієнти Ощадбанку скаржаться на шахрайство — деталі скарги

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного Ощадбанку скаржаться на бездіяльність співробітників фінустанови. Зокрема на те, що банк не може захистити їхні кошти.

Про це йдеться на порталі Мінфін.

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Деталі скарги

Клієнт Ощадбанку у своєму відгуку розповів, що фінустанова збільшує кредитний ліміт на банківській картці без дозволу клієнта. Водночас шахраї крадуть кредитні кошти з рахунку.

"При закритій кредитній історії в УБКІ, без дозволу клієнта збільшує в рази ліміт на кредитній картці з якої потім шахраї списують кошти.Схоронність коштів клієнта банк не забеспечує", — написав клієнт банку.

Він також додав, що вкрадені кошти виплачувати потрібно клієнту, як і відсотки по кредиту.

Скриншот: Мінфін

Представники Ощадбанку в свою чергу не відповіли на відгук клієнта.

Що ще варто знати

Нагадаємо, учасники бойових дій, які є клієнтами державного Ощадбанку, скаржаться на відсутність коштів через затягування банком розблокування арештованого рахунку. Виконавча служба надіслала відповідну постанову десять днів тому.

Ми також писали, що клієнтам державної фінустанови Ощадбанк пояснили, чому може затягуватися зняття арештів з грошей на рахунках. У банку просять чекати на рішення у порядку черги.