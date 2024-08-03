Ощадбанк поставил на поток ошибочную выдачу карт с заоблачной комиссией

Банковские карты. Фото: oschadbank.ua

Сотрудники госфинучреждения "Ощадбанк" открывают элитные зарплатные карты с заоблачными комиссиями по обслуживанию. Граждан не ставят об этом в известность.

Об этом сообщается в портале Minfin.

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Как говорится в одной из жалоб, клиентка Ощадбанка не уточнила у представителя банка тип оформленной новой заработной карты, который открыли. Оказалось, что с нее ежемесячно будут списывать по 300 гривен комиссии. В то время, как работница банка заверила, что обслуживание будет бесплатное.

Женщина обратилась к представителям банка на портале с просьбой объяснить, почему оформили банковскую карточку с высокой комиссией.

"Добрый день! Кегичевское отделение Ощадбанка, работник Мария. Выдала зарплатную карту у которой комиссия за обслуживание 300 грн в месяц. Убедив, что обслуживание по данной карте будет бесплатным. Прошу разобраться в данной ситуации. Спасибо!", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Минфин

В банке не отреагировали на обращение гражданки. В то же время, на портале встречаются аналогичные жалобы клиентов. То есть представители банка уже не впервые "ошибочно" выдают элитные зарплатные карты "Платинум" простым гражданам с годовым обслуживанием в 3,6 тыс. грн.

После чего клиентам приходится обращаться в отделение повторно за переоформлением карты.

Скриншот. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, "Ощадбанк" нарушает сроки разблокирования счетов на основе постановлений исполнительной службы. В результате клиенты не имеют доступа к собственным средствам.

Также мы писали, что Нацбанк выписал штраф АО "Ощадбанк". За нарушение требований законодательства государственное банковское учреждение должно уплатить 170 тыс. гривен.