Ощадбанк блокує клієнтам доступ до грошей без попереджень

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державного "Ощадбанку" скаржиться на блокування рахунку без жодних пояснень. При цьому на сайті Міністерства юстиції чи порталі держпослуг "Дія" немає відкритих виконавчих проваджень.

Про це йдеться у скарзі на порталі Minfin, де можна залишити відгук з приводу роботи банківських установ.

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Деталі скарги клієнта Ощадбанку

Як розповів клієнт фінустанови, 27 червня 2024 року він отримав повідомлення про арешт банківського рахунку без жодних пояснень причин такого рішення. Чоловік, намагаючись з'ясувати деталі, звернувся у найближче відділення, де його перенаправили у контакт-центр.

Він зазначив, що проблема в тому, що виконавча служба арештувала рахунок, а банк не вказує, ані постанови, ані виконавчої служби. Натомість радять скористатися Автоматизованою системою виконавчого провадження, де самому все можна перевірити та звернутись до виконавчої служби. При цьому ані на сайті Мін'юсту, ані в Дії немає жодних відкритих виконавчих проваджень щодо громадянина.

Тобто фінустанова може тільки арештувати рахунок та користуватися коштами, не надаючи жодної інформації. Працівники банку нічим допомогти не можуть, зазначив він.

"Замкнуте коло — банк жодної інформації не надає, виконавчих проваджень не має — звертатися не має до кого. Ось і все… А працівники банку жодних дій не роблять, щоб як мінімум самим перевірити чи є на мене відкриті провадження. Ось такі працівники. Як на мене, шахраї, які безпідставно списують кошти з рахунку… Тобто арештувати ми можемо та користуватися коштами, а далі не наше діло. Вже й виписки з АСВП відправляв — всі відповіді як під копірку… Цьому банку не треба клієнти — нікому не порекомендую!", — йдеться у скарзі.

Представники Ощадбанку не прокоментували звернення клієнта.

Скарга клієнта. Джерело: Мінфін



Право на арешти рахунків

Як відомо, на початку травня 2023 року запрацювали зміни до законодавства, згідно з якими за рішенням суду державний чи приватний виконавець має право накласти арешт за боргові зобов’язання. Це можуть бути борги на будь-яку суму:

за кредитним договором;

за комунальні послуги;

несплачені податки;

невиплата аліментів;

адміністративні штрафи.

Відтоді найчастіше блокують рахунки за невиплачені кредити, особливо зважаючи на стрімке зростання частки протермінованих кредитів у банках.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, "Ощадбанк" порушує терміни розблокування рахунків на основі постанов виконавчої служби. У результаті — клієнти не мають доступу до власних коштів.

Також ми писали, що Нацбанк виписав штраф АТ "Ощадбанк". За порушення вимог законодавства державна банківська установа має сплатити 170 тис. гривень.