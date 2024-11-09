Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Ощадбанк объяснил, почему может не поступать Нацкешбэк — детали arrow

Ощадбанк объяснил, почему может не поступать Нацкешбэк — детали

9 ноября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк дал инструкцию, как получить средства Нацкешбэка
Банковская карта. Фото: Минфин
Ксения Симонова - Редактор

В Ощадбанке дали советы, как действовать в случае непоступлений компенсаций по программе "Национальный кешбэк". Такое может произойти по нескольким причинам.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Читайте также:

Как получить деньги Нацкешбэка в Ощадбанке

В банке объяснили, что "Национальный кешбэк" должен начисляться через "Дію", поэтому относительно длительности сроков выплаты следует обратиться к техподдержке приложения.

Для получения денег необходимо проверить, выполнены ли все условия. Среди них:

  • в приложении "Ощад" проверить наличие открытой электронной карты — "Нацкешбэк", подключена ли карта к соответствующей программе;
  • сделать аналогично в настройках других карт, с которых происходит расчет в магазинах;
  • в приложении "Дія" в пункте "Сервисы" нужно выбрать услугу "Нацкешбэк" и проверить, выбрана ли карта для выплаты денег кэшбека. Также можно проверить сумму кешбэка и сроки расчетов.

"Если в "Дії" отражается сумма накопленного кешбэка со статусом "в обработке", необходимо ожидать зачисления на карту "Национальный кешбэк". Выплаты производятся до конца следующего месяца за предыдущий", — поясняют в банке.

Куда разрешается тратить средства

Согласно условиям программы "Национальный кешбэк", компенсированные средства разрешается потратить на следующие услуги:

  • коммуналку;
  • транспорт;
  • лечение;
  • мобильная связь;
  • спорт;
  • кино;
  • донаты для армии;
  • военные облигации.

"Начисленные средства можно будет использовать до 31 января 2025 года", — добавили в финучреждении.

Что еще стоит знать

Напомним, госбанк предложил клиентам не только кешбэк от государства за украинские товары, но и самого банка. Там уточнили, как приобщиться к соответствующей программе.

Также писали, что клиенты Ощадбанка жалуются на проблемы при снятии наличных в банкомате. Граждане иногда месяцами ждут возврата средств.

деньги Ощадбанк банки кэшбэк банковские карты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:50 Какой курс доллара, евро и злотого в обменниках сегодня

06:43 В Украине сократят количество университетов до 100 — что известно

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

06:30 Оружие в отпуске — имеет ли такое право офицер ВСУ

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:30 В Украине дорожает ячмень — сколько стоит зерно в ноябре

06:10 Индексация пенсий — что ждет украинцев в 2025 году

06:01 Ощадбанк объяснил, почему может не поступать Нацкешбэк — детали

05:16 На западе и севере Украины туман — прогноз погоды на сегодня

04:39 В Украине усовершенствовали онлайн-рекрутинг в ВСУ — что известно

06:50 Какой курс доллара, евро и злотого в обменниках сегодня

06:43 В Украине сократят количество университетов до 100 — что известно

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

06:30 Оружие в отпуске — имеет ли такое право офицер ВСУ

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:30 В Украине дорожает ячмень — сколько стоит зерно в ноябре

06:10 Индексация пенсий — что ждет украинцев в 2025 году

06:01 Ощадбанк объяснил, почему может не поступать Нацкешбэк — детали

05:16 На западе и севере Украины туман — прогноз погоды на сегодня

04:39 В Украине усовершенствовали онлайн-рекрутинг в ВСУ — что известно

Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Text

15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

Text

13:00 Путин хочет переговоры и замороженные активы РФ — эфир День.LIVE

Text

12:47 Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд