Ощадбанк дал инструкцию, как получить средства Нацкешбэка

Ощадбанк объяснил, почему может не поступать Нацкешбэк — детали
В Ощадбанке дали советы, как действовать в случае непоступлений компенсаций по программе "Национальный кешбэк". Такое может произойти по нескольким причинам.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Как получить деньги Нацкешбэка в Ощадбанке
В банке объяснили, что "Национальный кешбэк" должен начисляться через "Дію", поэтому относительно длительности сроков выплаты следует обратиться к техподдержке приложения.
Для получения денег необходимо проверить, выполнены ли все условия. Среди них:
- в приложении "Ощад" проверить наличие открытой электронной карты — "Нацкешбэк", подключена ли карта к соответствующей программе;
- сделать аналогично в настройках других карт, с которых происходит расчет в магазинах;
- в приложении "Дія" в пункте "Сервисы" нужно выбрать услугу "Нацкешбэк" и проверить, выбрана ли карта для выплаты денег кэшбека. Также можно проверить сумму кешбэка и сроки расчетов.
"Если в "Дії" отражается сумма накопленного кешбэка со статусом "в обработке", необходимо ожидать зачисления на карту "Национальный кешбэк". Выплаты производятся до конца следующего месяца за предыдущий", — поясняют в банке.
Куда разрешается тратить средства
Согласно условиям программы "Национальный кешбэк", компенсированные средства разрешается потратить на следующие услуги:
- коммуналку;
- транспорт;
- лечение;
- мобильная связь;
- спорт;
- кино;
- донаты для армии;
- военные облигации.
"Начисленные средства можно будет использовать до 31 января 2025 года", — добавили в финучреждении.
Что еще стоит знать
Напомним, госбанк предложил клиентам не только кешбэк от государства за украинские товары, но и самого банка. Там уточнили, как приобщиться к соответствующей программе.
Также писали, что клиенты Ощадбанка жалуются на проблемы при снятии наличных в банкомате. Граждане иногда месяцами ждут возврата средств.
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