Ощадбанк дал инструкцию, как получить средства Нацкешбэка

Банковская карта. Фото: Минфин

В Ощадбанке дали советы, как действовать в случае непоступлений компенсаций по программе "Национальный кешбэк". Такое может произойти по нескольким причинам.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Как получить деньги Нацкешбэка в Ощадбанке

В банке объяснили, что "Национальный кешбэк" должен начисляться через "Дію", поэтому относительно длительности сроков выплаты следует обратиться к техподдержке приложения.

Для получения денег необходимо проверить, выполнены ли все условия. Среди них:

в приложении "Ощад" проверить наличие открытой электронной карты — "Нацкешбэк", подключена ли карта к соответствующей программе;

сделать аналогично в настройках других карт, с которых происходит расчет в магазинах;

в приложении "Дія" в пункте "Сервисы" нужно выбрать услугу "Нацкешбэк" и проверить, выбрана ли карта для выплаты денег кэшбека. Также можно проверить сумму кешбэка и сроки расчетов.

"Если в "Дії" отражается сумма накопленного кешбэка со статусом "в обработке", необходимо ожидать зачисления на карту "Национальный кешбэк". Выплаты производятся до конца следующего месяца за предыдущий", — поясняют в банке.

Куда разрешается тратить средства

Согласно условиям программы "Национальный кешбэк", компенсированные средства разрешается потратить на следующие услуги:

коммуналку;

транспорт;

лечение;

мобильная связь;

спорт;

кино;

донаты для армии;

военные облигации.

"Начисленные средства можно будет использовать до 31 января 2025 года", — добавили в финучреждении.

Что еще стоит знать

Напомним, госбанк предложил клиентам не только кешбэк от государства за украинские товары, но и самого банка. Там уточнили, как приобщиться к соответствующей программе.

Также писали, что клиенты Ощадбанка жалуются на проблемы при снятии наличных в банкомате. Граждане иногда месяцами ждут возврата средств.