Ощадбанк дав інструкцію, як отримати кошти Нацкешбеку

Банківська картка. Фото: Мінфін

В Ощадбанку дали поради, як діяти у разі ненадходжень компенсацій за програмою "Національний кешбек". Таке може статися з кількох причин.

Про це повідомила пресслужба банку.

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Як отримати гроші Нацкешбеку в Ощадбанку

В банку пояснили, що "Національний кешбек" має нарахуватися через "Дію", тому щодо тривалості термінів виплати потрібно звернутися до техпідтримки застосунку.

Для отримання грошей необхідно перевірити, чи виконані для цього умови. Серед них:

у застосунку "Ощад" перевірити наявність відкритої електронної картки — "Нацкешбек", чи підключена до відповідної програми;

зробити аналогічно у налаштуваннях інших карток, з якої йде розрахунок у магазинах;

у застосунку "Дія" у пункті "Сервіси" треба обрати послугу "Нацкешбек" та перевірити, чи обрана картка для виплати грошей кешбеку. Варто перевірити суму нарахованого кешбеку та термін здійснення розрахунків.

"Якщо в "Дії" відображається сума накопичено кешбеку зі статусом "в обробці", необхідно очікувати зарахування на картку "Національний кешбек". Виплати здійснюються до кінця наступного місяця за попередній", — пояснюють в банку.

Куди дозволяється витрачати кошти

Згідно з умовами програми "Національний кешбек", компенсовані кошти дозволяється витратити на такі послуги:

комуналку;

транспорт;

лікування;

мобільний зв’язок;

спорт;

кіно;

донати для армії;

військові облігації.

"Нараховані кошти можна буде використати до 31 січня 2025 року", — додали у фінустанові.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держбанк запропонував клієнтам не лише кешбек від держави за українські товари, а й від самого банку. Там уточнили, як долучитися до відповідної програми.

Також писали, що клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми під час зняття готівки у банкоматі. Громадяни часом місяцями чекають на повернення коштів.