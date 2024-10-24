Ощадбанк не повертає пенсійні кошти клієнтці — причини

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" пенсійного віку скаржаться на проблеми, які виникли під час зняття готівки у банкоматі. Громадяни вже чотири місяці чекають на повернення коштів, а в фінустанові з цього приводу мовчать.

Про це йдеться на порталі "Minfin", де можна залишити звернення до банку.

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Втрата пенсійних коштів в Ощадбанку

Як зазначається у дописі, жінка пенсійного віку не змогла зняти в банкоматі готівку в сумі 2 тис. грн. При цьому суму з рахунку банк списав.

Жінка подала заявку на повернення грошей, однак їх досі не повернули, також немає жодної відповіді від банку.

"8 липня 2024 року я скористалася банкоматом у приміщенні вашого банку, щоб зняти готівку в сумі 2000 грн. На жаль, банкомат не видав готівку, але сума була знята з мого рахунку. Я негайно повідомила працівників банку про цю проблему, написала заяву на повернення коштів, проте, незважаючи на численні звернення, гроші до сьогодні не були повернуті", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про неповернення пенсійних коштів, які громадянка хотіла зняти на лікування та харчування. Проте банк позбавив доступу до власних грошей, залишивши без засобів до існування.

"Як пенсіонер, я залежу від цих грошей для свого лікування та харчування. Вже минуло чотири місяці, і справа досі не вирішена. Це моє останнє звернення до вашого банку для вирішення цієї ситуації. Наступним моїм кроком буде ескалація питання до Національного банку України та інших відповідних контролюючих органів. Даю вам 1 календарний тиждень від сьогодні, 22 жовтня 2024 року, для відповіді та вирішення цього питання. Сподіваюся на ваше швидке втручання та вирішення цього питання", — попередила клієнтка.

Українка обурена байдужістю з боку державного банку і вважає абсолютно неприпустимим, що гроші пенсіонерів привласнюються і не повертаються протягом тривалого періоду.

У банку поки що не відреагували на допис клієнтки.

Що робити у разі невидачі грошей з банкомата

Згідно із загальними рекомендаціями банку, якщо під час користування банкоматом чи терміналом самообслуговування, громадянин ввів суму, яку бажає зняти з картки, і раптом банкомат не видав чи вимкнувся через відключення світла, а SMS-повідомлення про списання коштів надійшло, потрібно негайно телефонувати на гарячу лінію Ощадбанку 0-800-210-800.

Після чого людина має подати заявку на повернення грошей. Максимальний час на повернення коштів — 30 календарних днів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Ощадбанку розповіли про можливість зміни PIN-коду банківських карток у разі, якщо клієнт забув попередній. Відповідна послуга передбачена на такі випадки, однак вона має особливу тарифікацію.

Також ми писали, що держфінустанова "Ощадбанк" встановила ліміт на щоденне зняття коштів у 100 тис. грн. Клієнти обурені, адже насправді банкомати та в касах відділень видають "на руки" мізерні суми коштів.