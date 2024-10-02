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"Нацкешбек" на товари — скільки грошей нарахували українцям

2 жовтня 2024 11:29
Ксенія Симонова - Редактор
Кешбек за купівлю українських товарів — скільки грошей виплатили за вересень
Покупці у магазині. Фото: Novus
Ксенія Симонова - Редактор

Українцям у жовтні 2024 року нарахували перші суми в рамках державної програми з підтримки національного виробника. У ній за перший місяць функціонування взяли участь 1,6 млн громадян.

Такі дані оприлюднені на порталі держпослуг "Дія".

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Скільки грошей "Нацкешбеку" нарахували українцям

За інформацією порталу, за місяць роботи експериментального проєкту "Нацкешбек", 95% учасників, які активували картки для виплат у "Дії", вже бачать нараховані кошти.

За придбання товарів українського виробництва загалом за цей час виплатили 42 млн грн кешбеку.

Також відомо, скільки товарів беруть участь у програмі, число виробників, які долучились до "Нацкешбеку". Нараховували компенсації за 235 тисяч позицій товарів від 1,23 тис. виробників.

 

кешбек
Статистика. Джерело: Дія

Куди можна витратити компенсовані гроші

За умовами програми, українцям надають 10% кешбеку від суми покупки. Кошти надходять на відкриту спеціальну банківську картку. Розмір компенсацій не може перевищувати 3 тис. гривень за місяць.

Нараховані у вигляді кешбеку кошти можна витратити:

  • на комунальні послуги;
  • медичні послуги;
  • транспорт;
  • мобільний зв’язок;
  • спорт, кіно, тощо;
  • на донати на Сили оборони;
  • військові облігації.

Гроші, нараховані цього року, необхідно буде використати до 31 січня 2025 року.

"Що ще нового? Магазини почали маркувати товари, які беруть участь у програмі. Це, наприклад, Епіцентр К, Аврора, Таврія В та багато інших. Долучилися також нові торгові мережі, як-от Наш Край і SPAR. Пакет маркетингових матеріалів для позначок можна завантажити за посиланням", — повідомили у Дії.

Долучитися до програми можна, зробивши кілька кроків. Потрібно:

  • створити віртуальну карту в банку;
  • у застосунку "Дія" знайти відповідний сервіс;
  • приєднати до послуги свій рахунок;
  • оплатити карткою українські товари.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" запропонував клієнтам не лише кешбек від держави за українські товари, а й від самого банку. Там уточнили, як долучитися до відповідної програми.

Також ми писали, що в Україні за останній тиждень різко зросла у вартості низка базових овочів. Зокрема, злетіли гуртові ціни на картоплю.

Дія продукти товари магазини банківські карти кешбек

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