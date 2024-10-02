Кешбек за купівлю українських товарів — скільки грошей виплатили за вересень

"Нацкешбек" на товари — скільки грошей нарахували українцям
Українцям у жовтні 2024 року нарахували перші суми в рамках державної програми з підтримки національного виробника. У ній за перший місяць функціонування взяли участь 1,6 млн громадян.
Такі дані оприлюднені на порталі держпослуг "Дія".
Скільки грошей "Нацкешбеку" нарахували українцям
За інформацією порталу, за місяць роботи експериментального проєкту "Нацкешбек", 95% учасників, які активували картки для виплат у "Дії", вже бачать нараховані кошти.
За придбання товарів українського виробництва загалом за цей час виплатили 42 млн грн кешбеку.
Також відомо, скільки товарів беруть участь у програмі, число виробників, які долучились до "Нацкешбеку". Нараховували компенсації за 235 тисяч позицій товарів від 1,23 тис. виробників.
Куди можна витратити компенсовані гроші
За умовами програми, українцям надають 10% кешбеку від суми покупки. Кошти надходять на відкриту спеціальну банківську картку. Розмір компенсацій не може перевищувати 3 тис. гривень за місяць.
Нараховані у вигляді кешбеку кошти можна витратити:
- на комунальні послуги;
- медичні послуги;
- транспорт;
- мобільний зв’язок;
- спорт, кіно, тощо;
- на донати на Сили оборони;
- військові облігації.
Гроші, нараховані цього року, необхідно буде використати до 31 січня 2025 року.
"Що ще нового? Магазини почали маркувати товари, які беруть участь у програмі. Це, наприклад, Епіцентр К, Аврора, Таврія В та багато інших. Долучилися також нові торгові мережі, як-от Наш Край і SPAR. Пакет маркетингових матеріалів для позначок можна завантажити за посиланням", — повідомили у Дії.
Долучитися до програми можна, зробивши кілька кроків. Потрібно:
- створити віртуальну карту в банку;
- у застосунку "Дія" знайти відповідний сервіс;
- приєднати до послуги свій рахунок;
- оплатити карткою українські товари.
Що ще варто знати
Нагадаємо, державний "ПриватБанк" запропонував клієнтам не лише кешбек від держави за українські товари, а й від самого банку. Там уточнили, як долучитися до відповідної програми.
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