Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Ощадбанк подарит клиентам зарядные станции — какие условия

Ощадбанк подарит клиентам зарядные станции — какие условия

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 06:01
Ощадбанк может подарить клиентам зарядные станции и не только — как принять участие
Отделение Ощадбанка и зарядная станция. Фото: zdnet.com, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Ощадбанке доступна возможность стать владельцем зарядной станции и других ценных подарков в рамках акции, которая продлится до 12 марта этого года. Для этого необходимо только провести расчеты кредитными средствами карты "Моя кредитка".

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Реклама
Читайте также:

Кто может получить подарки от Ощадбанка

По данным финучреждения, акция "Моя кредитка рулит" распространяется на расчеты кредитными средствами, после чего клиент автоматически присоединится к розыгрышу ценных призов, в частности актуальной во время отключений электроэнергии зарядной станции.

Будет возможность выиграть:

  1. Телевизор Samsung 50;
  2. Зарядную станцию Bluetti;
  3. Смартфон iPhone 17; Смартфон iPhone 17;
  4. Автомобиль Hyundai TUCSON.

Все оплаты кредиткой Mastercard от Ощадбанка будут зачислены к розыгрышу в рамках акции, которая завершится 12 марта текущего года.

По данным банка, речь идет о кредитной карте "Моя кредитка" с кредитным лимитом до 400 тыс. грн до пяти лет с автопролонгацией, реальной годовой процентной ставкой в 58,27%.

Как клиентам Ощадбанка принять участие в акции

Граждане, желающие присоединиться к розыгрышу призов от Ощадбанка, должны:

  • открыть кредитную карту Mastercard в банке или воспользоваться уже действующей;
  • осуществить минимально пять оплат по 500 грн каждая.

"Автоматически становитесь участником соответствующего этапа акции и участвуйте в розыгрыше телевизоров Samsung 50", смартфонов iPhone 17 и зарядных станций Bluetti. В финале акции — главный приз: розыгрыш автомобиля Hyundai TUCSON. Платите кредиткой Mastercard от Ощада - и превращайте ежедневные покупки в шанс выиграть авто", — добавили в банке.

Ощадбанк
Акция. Источник: Ощадбанк

Какие еще есть возможности в Ощадбанке

Также в Ощадбанке действует акция по розыгрышу денежной помощи для клиентов, которые имеют пенсионные счета в финучреждении. Ежемесячно банк разыгрывает среди пенсионеров 40 призов в размере 5 тыс. грн.

Стать обладателем приза могут клиенты, которые получают пенсии на карты Mastercard от Ощада. В случае осуществления расчета на более 500 грн граждане сразу присоединятся к списку претендентов.

Продлится соответствующая акция до 15 марта 2026 года включительно.

Ранее мы писали, в Ощадбанке можно оформить два новых вида господдержки для детей. Для этого необходимо открыть специальный счет и ждать зачисления средств.

Еще сообщалось, какие в Ощадбанке установлены пределы на снятие наличных средств и другие финансовые операции. В частности, в ночной период суток разрешено переводить не более 10 тыс. грн.

Ощадбанк деньги банки банковские карты зарнядная станция
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации