Ощадбанк может подарить клиентам зарядные станции и не только — как принять участие

В Ощадбанке доступна возможность стать владельцем зарядной станции и других ценных подарков в рамках акции, которая продлится до 12 марта этого года. Для этого необходимо только провести расчеты кредитными средствами карты "Моя кредитка".

Кто может получить подарки от Ощадбанка

По данным финучреждения, акция "Моя кредитка рулит" распространяется на расчеты кредитными средствами, после чего клиент автоматически присоединится к розыгрышу ценных призов, в частности актуальной во время отключений электроэнергии зарядной станции.

Будет возможность выиграть:

Телевизор Samsung 50; Зарядную станцию Bluetti; Смартфон iPhone 17; Смартфон iPhone 17; Автомобиль Hyundai TUCSON.

Все оплаты кредиткой Mastercard от Ощадбанка будут зачислены к розыгрышу в рамках акции, которая завершится 12 марта текущего года.

По данным банка, речь идет о кредитной карте "Моя кредитка" с кредитным лимитом до 400 тыс. грн до пяти лет с автопролонгацией, реальной годовой процентной ставкой в 58,27%.

Как клиентам Ощадбанка принять участие в акции

Граждане, желающие присоединиться к розыгрышу призов от Ощадбанка, должны:

открыть кредитную карту Mastercard в банке или воспользоваться уже действующей;

осуществить минимально пять оплат по 500 грн каждая.

"Автоматически становитесь участником соответствующего этапа акции и участвуйте в розыгрыше телевизоров Samsung 50", смартфонов iPhone 17 и зарядных станций Bluetti. В финале акции — главный приз: розыгрыш автомобиля Hyundai TUCSON. Платите кредиткой Mastercard от Ощада - и превращайте ежедневные покупки в шанс выиграть авто", — добавили в банке.

Какие еще есть возможности в Ощадбанке

Также в Ощадбанке действует акция по розыгрышу денежной помощи для клиентов, которые имеют пенсионные счета в финучреждении. Ежемесячно банк разыгрывает среди пенсионеров 40 призов в размере 5 тыс. грн.

Стать обладателем приза могут клиенты, которые получают пенсии на карты Mastercard от Ощада. В случае осуществления расчета на более 500 грн граждане сразу присоединятся к списку претендентов.

Продлится соответствующая акция до 15 марта 2026 года включительно.

Ранее мы писали, в Ощадбанке можно оформить два новых вида господдержки для детей. Для этого необходимо открыть специальный счет и ждать зачисления средств.

Еще сообщалось, какие в Ощадбанке установлены пределы на снятие наличных средств и другие финансовые операции. В частности, в ночной период суток разрешено переводить не более 10 тыс. грн.