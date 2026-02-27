Ощадбанк подарує клієнтам зарядні станції і не тільки — хто зможе отримати

Відділення Ощадбанку та зарядна станція. Фото: zdnet.com, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" нагадали клієнтам про можливість отримати зарядні станції та інші цінні подарунки в рамках акції, що триває до 12 березня 2026 року. Для того, щоб стати її учасником, необхідно лише здійснити розрахунки кредитними коштами картки "Моя кредитка".

Хто може отримати подарунки від Ощадбанку

За даними фінустанови, акція "Моя кредитка рулить" поширюється на розрахунки кредитними коштами, після чого клієнт автоматично долучиться до розіграшу цінних призів, зокрема актуальної під час відключень електроенергії зарядної станції.

Загалом буде можливість виграти:

Телевізор Samsung 50; Зарядну станцію Bluetti; Смартфон iPhone 17; Автомобіль Hyundai TUCSON.

Всі оплати кредиткою Mastercard від Ощадбанку будуть зараховані до розіграшу в рамках акції, що завершиться 12 березня поточного року.

За даними банку, йдеться про кредитну картку "Моя кредитка" з кредитним лімітом до 400 тис. грн до п'яти років з автопролонгацією, реальною річною відсотковою ставкою у 58,27%.

Як клієнтам Ощадбанку взяти участь в акції

Громадяни, які бажають долучитися до розіграшу призів від Ощадбанку, мають:

відкрити кредитну картку Mastercard у банку чи скористатися вже діючою;

здійснити мінімально п'ять оплат по 500 грн кожна.

"Автоматично ставайте учасником відповідного етапу акції та беріть участь у розіграші телевізорів Samsung 50", смартфонів iPhone 17 та зарядних станцій Bluetti. У фіналі акції — головний приз: розіграш автомобіля Hyundai TUCSON. Платіть кредиткою Mastercard від Ощаду — і перетворюйте щоденні покупки на шанс виграти авто", — додали у банку.

Які ще є можливості в Ощадбанку

Також в Ощадбанку діє акція з розіграшу грошової допомоги для клієнтів, які мають пенсійні рахунки у фінустанові. Щомісяця банк розігрує серед пенсіонерів 40 призів у розмірі 5 тис. грн.

Стати власником призу можуть клієнти, які отримують пенсії на карти Mastercard від Ощаду. У разі здійснення розрахунку на понад 500 грн громадяни одразу долучаться до списку претендентів.

Триватиме відповідна акція до 15 березня 2026 року включно.

Раніше ми писали, в Ощадбанку можна оформити два нові види держпідтримки для дітей. Для цього необхідно відкрити спеціальний рахунок та чекати на зарахування коштів.

Ще повідомлялося, які в Ощадбанку встановлені межі на зняття готівкових коштів та інші фінансові операції. Зокрема, у нічний період доби дозволено переказувати не більш ніж 10 тис. грн.