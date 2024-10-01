Ощадбанк не начисляет клиентке льготы за коммунальные услуги — причины

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" жалуются на непоступление компенсаций за коммунальные услуги для льготных категорий граждан. В финучреждении утверждают, что виновата организация, которая назначает выплату.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

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Как отмечается в жалобе на странице финучреждения, женщина перешла на обслуживание из ПриватБанка на Ощадбанк полгода назад. Речь шла о льготах по коммунальным платежам, однако еще ни разу не перечислили средства.

"Банк обворовывает клиентов. Когда начисляли компенсацию за коммунальные услуги по льготным категориям участника ЧАЭС в ПриватБанке — приходили на счет средства, а когда перевели в Ощадбанк, то приходит смс, например: Вам начислена льгота 700 грн. К выплате 0,00. Звонили в банк, ответили — это виртуальные средства. Когда мы хотели зарегистрироваться в личном кабинете, смс с паролем шла на чужой телефон, к кабинету был прикреплен чей-то номер. Писали жалобу. Результата 0. Полтора года кто-то получал нашу компенсацию", — объяснила женщина.

При этом она отмечает, что обращались в органы соцзащиты. Там ответили, что все выплаты перечисляются в банк, а дальше — загадка, куда идут деньги.

Поэтому вывод: ПриватБанк платит реальные средства, а Ощадбанк — виртуальные. Вывод делайте сами, согласно какому законодательству делает выплаты Ощадбанк, добавила клиентка.

Жалоба. Источник: Fb Ощадбанк

Почему Ощадбанк не начисляет деньги

Представитель Ощадбанка отреагировал на жалобу, отметив, что финучреждение действует в рамках действующего законодательства и договора комплексного банковского обслуживания.

"Банк не обворовывает своих клиентов и действует в рамках действующего законодательства Украины и договора комплексного банковского обслуживания", — написал он.

Банк не принимает решение о выплате денежных средств и не влияет на сроки зачисления. Как только средства поступают в банк, они автоматически зачисляются на счета клиентов. Что касается непоступления средств на счет и куда они зачислялись, нужно уточнять информацию в организации, которая назначает выплату.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты государственного учреждения "Ощадбанк" жалуются на противоправное открытие договоров на страхование. В банке объяснили, в каких случаях возможно открытие таких операций.

Также писали, что Ощадбанк ограничивает доступ клиентов к своим средствам во время обычных карточных операций. Одна клиентка сообщила, что банк без предупреждения ввел ограничения на использование средств.