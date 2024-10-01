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Ощадбанк пів року не нараховує компенсації за послуги ЖКГ — деталі скарги

1 жовтня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк не нараховує клієнтці пільги за комунальні послуги — причини
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти держфінустанови "Ощадбанки" скаржаться на ненадходження компенсацій за комунальні послуги для пільгових категорій громадян. У фінустанові стверджують, що винна організація, яка призначає виплату.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

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Як зазначається у скарзі на сторінці фінустанови, жінка перейшла на обслуговування з ПриватБанку на Ощадбанк пів року тому. Йшлося про нарахування пільг за комунальні платежі, однак ще жодного разу не перерахували кошти.

"Банк, який обкрадає клієнтів. Коли нараховували компенсацію за комунальні послуги по пільгових категоріях учасника ЧАЕС в Приват Банку — приходили на рахунок кошти, а коли перевели в Ощадбанк, то приходить смс, наприклад: Вам нарахована пільга 700 грн. До виплати 0,00. Телефонували в банк, відповіли — це віртуальні кошти... І за комунальні платежі нам не компенсували кошти. Коли ми хотіли зареєструватись в особистому кабінеті, то смс з паролем йшла на чужий телефон, до кабінету був прикріплений чийсь номер. Писали скаргу. Результату 0. Півтора року хтось отримував нашу компенсацію", — пояснила жінка.

При цьому вона зазначає, що зверталися в органи соцзахисту. Там дали відповідь, що всі виплати перераховуються в банк, а далі — загадка, куди йдуть кошти.

Тому висновок: ПриватБанк платить реальні кошти, а Ощадбанк віртуальні. Висновок робіть самі, згідно з яким законодавством робить виплати Ощадбанк, додала клієнтка.

 

Ощадбанк скарги
Скарга. Джерело: Fb Ощадбанк

Чому Ощадбанк не нараховує гроші

Представник Ощадбанку відреагував на скаргу, зазначивши, що фінустанова діє в рамках чинного законодавства та договору комплексного банківського обслуговування.

"Банк не обкрадає своїх клієнтів і діє в рамках діючого законодавства України та договору комплексного банківського обслуговування", — повідомив він.

Банк не ухвалює рішення про виплату коштів та не впливає на терміни зарахування. Як тільки кошти надходять до банку, вони автоматично зараховуються на рахунки клієнтів. Що стосується ненадходження коштів на рахунок та куди вони зараховувалися, потрібно уточнювати інформацію в організації, яка призначає виплату.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" скаржаться на протиправне відкриття договорів на страхування. У банку пояснили, в яких випадках можливе відкриття таких угод.

Також писали, що Ощадбанк обмежує доступ клієнтів до власних коштів під час звичайних карткових операцій. Одна клієнтка повідомила, що банк без попередження ввів обмеження на використання її коштів.

Ощадбанк банки компенсація пільги гроші

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