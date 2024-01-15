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Ощадбанк подготовил сюрприз владельцам кредитных карт — что нужно знать

15 января 2024 08:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Акции от Ощадбанка — владельцы кредитных карт получат ценные призы
Банковская карта в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном финучреждении "Ощадбанк" клиенты, пользующиеся кредитными картами, получат сюрприз до конца февраля 2024 года. Речь идет об акции, которая предусматривает предоставление денежных сертификатов и путевок.

Об этом сообщает пресс-служба банка на странице в соцсети Facebook.

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Как отмечается, граждане, у которых есть кредитные карты Mastercard от Ощадбанка, могут присоединиться к акции по розыгрышу ценных подарков.

Финучреждение ежемесячно вручит такой подарок:

  • в январе — путешествие в Карпаты;
  • в феврале — смарт-часы Apple Watch;
  • ежемесячно — 100 электронных сертификатов сети "Эпицентр" на 1 тыс. грн.

Также в банке обещают клиентам множество других подарков.

"Ежемесячно мы разыгрываем новые топовые призы — смартфоны iPhone, планшеты iPad, часы Apple Watch, путешествие в Карпаты и многое другое! А еще — 100 электронных сертификатов сети "Эпицентр К" на 1 тыс. грн ежемесячно", — отмечают в сообщении.

Условия акции в Ощадбанке

Для того, чтобы стать участником розыгрыша призов, нужно выполнить только два условия:

  • иметь кредитную карту Mastercard этого банка;
  • произвести оплату в сумме от 500 грн за счет кредитного лимита.

Акция продлится до 29 февраля 2024 года.

В розыгрыше могут участвовать владельцы кредитных карт Mastercard от Ощада, вместе с теми, кто оформил карту во время проведения акции.

В то же время участник акции может получить один подарок за весь период акции.

 

Ощадбанк
Источник: Ощадбанк

Что еще стоит знать

Напомним, украинские предприниматели по грантовой программе "Власна справа" могут получить средства в поддержку бизнеса. Сейчас доступны микрогранты от 50 до 250 тысяч гривен.

Также мы писали, что Ощадбанк объявил новый этап программы помощи. В его рамках можно получить до 30 тысяч евро.

Ощадбанк
банки
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банковские карты

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