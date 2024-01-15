Акции от Ощадбанка — владельцы кредитных карт получат ценные призы

Банковская карта в руках. Фото: Unplush

В государственном финучреждении "Ощадбанк" клиенты, пользующиеся кредитными картами, получат сюрприз до конца февраля 2024 года. Речь идет об акции, которая предусматривает предоставление денежных сертификатов и путевок.

Об этом сообщает пресс-служба банка на странице в соцсети Facebook.

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Как отмечается, граждане, у которых есть кредитные карты Mastercard от Ощадбанка, могут присоединиться к акции по розыгрышу ценных подарков.

Финучреждение ежемесячно вручит такой подарок:

в январе — путешествие в Карпаты;

в феврале — смарт-часы Apple Watch;

ежемесячно — 100 электронных сертификатов сети "Эпицентр" на 1 тыс. грн.

Также в банке обещают клиентам множество других подарков.

"Ежемесячно мы разыгрываем новые топовые призы — смартфоны iPhone, планшеты iPad, часы Apple Watch, путешествие в Карпаты и многое другое! А еще — 100 электронных сертификатов сети "Эпицентр К" на 1 тыс. грн ежемесячно", — отмечают в сообщении.

Условия акции в Ощадбанке

Для того, чтобы стать участником розыгрыша призов, нужно выполнить только два условия:

иметь кредитную карту Mastercard этого банка;

произвести оплату в сумме от 500 грн за счет кредитного лимита.

Акция продлится до 29 февраля 2024 года.

В розыгрыше могут участвовать владельцы кредитных карт Mastercard от Ощада, вместе с теми, кто оформил карту во время проведения акции.

В то же время участник акции может получить один подарок за весь период акции.

Источник: Ощадбанк

Что еще стоит знать

Напомним, украинские предприниматели по грантовой программе "Власна справа" могут получить средства в поддержку бизнеса. Сейчас доступны микрогранты от 50 до 250 тысяч гривен.

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