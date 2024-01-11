Ощадбанк надасть українцям до 30 тис. євро — деталі програми

Європейська валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Medina

Державний Ощадбанк оголосив новий етап програми допомоги для українців. В його рамках можна отримати максимально 30 тисяч євро.

Про деталі програми розповіло керівництво банку у Telegram.

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Як зазначається, йдеться про новий етап проєкту допомоги бізнесу, який фінансує уряд Німеччини. Запустили його Ощадбанк, німецькі партнери GIZ та DSIK, український Фонд розвитку підприємництва.

За словами голови правління Ощадбанку Сергія Наумова, реєстрація на участь у другій хвилі програми триватиме до кінця січня 2024 року.

Умови програми підтримки

Програма для підтримки бізнесу передбачає надання кредиту та чималого кешбеку. Зокрема, для територій, звільнених з-під окупації, та внутрішньо переміщених підприємств частка кешбеку буде вища:

Для релокованого бізнесу та деокупованих територій — нададуть кредит та кешбек у 30% від вартості інвестпроєкту. Проте максимальна сума — 30 тисяч євро у гривневому еквіваленті;

Для решти підприємців — нададуть гранти у 20%, максимально 20 тисяч євро у гривневому еквіваленті.

Заявки на одержання інвестицій можуть подавати підприємці за таких умов:

позитивна кредитна історія;

працевлаштування до 250 працівників;

річний дохід становить до 10 мільйонів євро;

не одержували міжнародну допомогу з лютого 2022-го;

відсутня заборгованість перед державним бюджетом.

Деталі щодо грантової програми можна уточнити у контакт-центрі Ощадбанку за номером телефона:

0 800 219 800.

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Нагадаємо, раніше ми писали, чому можуть відмовити за програмою "єВідновлення". Найчастіше отримати відмову можна, якщо заявник подає неправдиву інформацію про пошкодження свого житла і його ступінь.

Також ми писали про те, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримувати виплати не тільки від держави, у деяких регіонах діють програми підтримки від різноманітних організацій. Зокрема, додаткову допомогу на зимовий період можна отримати у Тернопільські області.