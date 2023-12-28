Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ощадбанк змінив умови користування картками — що треба знати пенсіонерам arrow

Ощадбанк змінив умови користування картками — що треба знати пенсіонерам

28 грудня 2023 09:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Ощадбанку — що змінилося для власників карток у грудні
Людина похилого віку біля банкомату. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні оновили правила для отримувачів пенсій через державну фінустанову "Ощадбанк". Йдеться про продовження термінів для ідентифікації клієнтів та вимоги щодо нарахування виплат.

Про таке рішення уряду повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Читайте також:

Детальніше про терміни для ідентифікації

Як зазначають у відомстві, Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою будуть продовжені терміни проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсій в Ощадбанку ще на три місяці.

"Продовжено строк здійснення фізичної перевірки осіб в Ощадбанку до 31 березня 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Рішення поширюється на внутрішньо переміщених осіб (ВПО), взятих на облік до 24 лютого минулого року.

Документ передбачає, що нарахування пенсійних виплат буде продовжуватися навіть у разі отримання органами Пенсійного фонду України (ПФУ) від Ощадбанку даних про відсутність видаткових фінансових операцій за рахунками упродовж шести місяців поспіль.

"Однак з 1 січня 2024 року у таких випадках пенсії не перераховуватимуться на рахунки їх одержувачів до проходження ними фізичної ідентифікації", — зазначають у Міністерстві.

Зміни внесли до урядових постанов від 5 листопада 2014-го № 637 і від 8 серпня 2023-го № 837.

У відомстві додали, що відповідний проєкт нормативних змін напрацювали за результатами роботи Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк оцінив результати роботи спеціалізованої платформи для підтримки підприємців, запущеної у 2023 році. Зокрема, за допомогою ОщадБізнес тепер можна подати заявку на фінансування.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку нагадали про можливість, які надає банк для своїх клієнтів. Зокрема, можна скористатися важливою послугою, яка дозволить придбати подарунки для близьких до новорічних свят.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

28 грудня 2023

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

Актуальне по темі