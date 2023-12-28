Пенсії в Ощадбанку — що змінилося для власників карток у грудні

Людина похилого віку біля банкомату. Фото: Unplush

В Україні оновили правила для отримувачів пенсій через державну фінустанову "Ощадбанк". Йдеться про продовження термінів для ідентифікації клієнтів та вимоги щодо нарахування виплат.

Про таке рішення уряду повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Детальніше про терміни для ідентифікації

Як зазначають у відомстві, Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою будуть продовжені терміни проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсій в Ощадбанку ще на три місяці.

"Продовжено строк здійснення фізичної перевірки осіб в Ощадбанку до 31 березня 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Рішення поширюється на внутрішньо переміщених осіб (ВПО), взятих на облік до 24 лютого минулого року.

Документ передбачає, що нарахування пенсійних виплат буде продовжуватися навіть у разі отримання органами Пенсійного фонду України (ПФУ) від Ощадбанку даних про відсутність видаткових фінансових операцій за рахунками упродовж шести місяців поспіль.

"Однак з 1 січня 2024 року у таких випадках пенсії не перераховуватимуться на рахунки їх одержувачів до проходження ними фізичної ідентифікації", — зазначають у Міністерстві.

Зміни внесли до урядових постанов від 5 листопада 2014-го № 637 і від 8 серпня 2023-го № 837.

У відомстві додали, що відповідний проєкт нормативних змін напрацювали за результатами роботи Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк оцінив результати роботи спеціалізованої платформи для підтримки підприємців, запущеної у 2023 році. Зокрема, за допомогою ОщадБізнес тепер можна подати заявку на фінансування.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку нагадали про можливість, які надає банк для своїх клієнтів. Зокрема, можна скористатися важливою послугою, яка дозволить придбати подарунки для близьких до новорічних свят.