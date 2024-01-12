Гранти на бізнес — хто і як може отримати до 250 тис. грн

Українцям ще доступні гранти до 250 тис. грн — куди звертатися та які умови
Українські підприємці за грантовою програмою "Власна справа" можуть отримати кошти на підтримку бізнесу. Зараз доступні мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень.
Про це йдеться у матеріалах уряду.
Кому доступні мікрогранти за програмою "Власна справа"
За умовами програми, оформити мікрогранти можуть як чинні підприємці, так і люди без досвіду. Гроші нададуть, якщо буде створене одне-два робочі місця залежно від розміру гранту.
Подавати заявки на гранти можуть початківці, ФОП, юридичні особи:
- важливо, щоб вони не перебували і не провадили господарську діяльність на окупованих територіях;
- не здійснювали господарську діяльність у Росії;
- щоб особи чи компанії не перебували під санкціями;
- були відсутні порушені справи про банкрутство;
- відсутні рішення суду за корупційні справи;
- не було боргу перед держбюджетом.
Як підприємцям зареєструватися на гранти
Всі охочі взяти участь у грантовій програмі "Власна справа" можуть подавати заявки онлайн. Для цього треба:
- пройти реєстрацію чи авторизуватися у кабінеті громадянина на порталі Дія (шляхом BankID/електронного підпису). Фізособи-підприємці чи компанії можуть зайти через ключ ФОП або керівника юрособи з ЄДРПОУ підприємства;
- заповнити онлайн-заявку;
- прикріпити бізнес-план. Приклад представлено за посиланням;
- підписати електронним підписом та відправити.
Проконсультуватися щодо програми можна в офісах Ощадбанку.
Куди можна витратити гроші
Кошти дозволяється витратити на:
- закупівлю нового обладнання;
- придбання сировини;
- плату за оренду (частка у 25% від гранту);
- взяти обладнання у лізинг.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Податкова служба виписала українським бізнесменам 1,65 млрд гривень штрафів за неповний 2023 рік, що втричі більше, ніж було до війни. Покарання стосується порушень під час роботи з реєстраторами розрахункових операцій (П/РРО).
Також ми писали про те, що в Україні фізособи-підприємці 1-3 груп мають вчасно сплатити податки та подати звіти. Податківці нагадали основні ставки податків та назвали дедлайни їх сплати у 2024 році.
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