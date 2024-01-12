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Українцям ще доступні гранти до 250 тис. грн — куди звертатися та які умови

12 січня 2024 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Гранти на бізнес — хто і як може отримати до 250 тис. грн
Пачка гривень. Фото: NBU
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські підприємці за грантовою програмою "Власна справа" можуть отримати кошти на підтримку бізнесу. Зараз доступні мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень.

Про це йдеться у матеріалах уряду.

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Кому доступні мікрогранти за програмою "Власна справа"

За умовами програми, оформити мікрогранти можуть як чинні підприємці, так і люди без досвіду. Гроші нададуть, якщо буде створене одне-два робочі місця залежно від розміру гранту.

Подавати заявки на гранти можуть початківці, ФОП, юридичні особи:

  • важливо, щоб вони не перебували і не провадили господарську діяльність на окупованих територіях;
  • не здійснювали господарську діяльність у Росії;
  • щоб особи чи компанії не перебували під санкціями;
  • були відсутні порушені справи про банкрутство;
  • відсутні рішення суду за корупційні справи;
  • не було боргу перед держбюджетом.

Як підприємцям зареєструватися на гранти

Всі охочі взяти участь у грантовій програмі "Власна справа" можуть подавати заявки онлайн. Для цього треба:

  • пройти реєстрацію чи авторизуватися у кабінеті громадянина на порталі Дія (шляхом BankID/електронного підпису). Фізособи-підприємці чи компанії можуть зайти через ключ ФОП або керівника юрособи з ЄДРПОУ підприємства;
  • заповнити онлайн-заявку;
  • прикріпити бізнес-план. Приклад представлено за посиланням;
  • підписати електронним підписом та відправити.

Проконсультуватися щодо програми можна в офісах Ощадбанку.

Куди можна витратити гроші

Кошти дозволяється витратити на:

  • закупівлю нового обладнання;
  • придбання сировини;
  • плату за оренду (частка у 25% від гранту);
  • взяти обладнання у лізинг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Податкова служба виписала українським бізнесменам 1,65 млрд гривень штрафів за неповний 2023 рік, що втричі більше, ніж було до війни. Покарання стосується порушень під час роботи з реєстраторами розрахункових операцій (П/РРО).

Також ми писали про те, що в Україні фізособи-підприємці 1-3 груп мають вчасно сплатити податки та подати звіти. Податківці нагадали основні ставки податків та назвали дедлайни їх сплати у 2024 році.

матеріальна допомога
бізнес
гранти
підприємці

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