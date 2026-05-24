В Ощад24/7 будут действовать ограничения на переводы в июне: какие будут лимиты

В июне 2026 года в государственном финучреждении "Ощадбанк" продолжат действовать строгие ограничения на ряд финансовых операций в мобильном приложении и через портал "Ощад24/7". Клиенты должны учитывать наличие лимитов на денежные переводы, превышение которых будет невозможно с целью защиты средств от мошенников.

Какие будут действовать лимиты на переводы в "Ощад24/7" в июне

В начале лета для клиентов этого финучреждения не предвидится никаких смягчений в вопросе определенных лимитов на операции денежных переводов в приложении и веб-банкинге "Ощад24/7". Будут действовать ранее установленные ограничения на суммы средств в рамках установленных мер безопасности.

В частности, ключевыми будут такие ограничения на онлайн-операции в следующем месяце:

Осуществление переводов в ночное время; Перечисление суммы в более чем 1 000 с дополнительным подтверждением; Онлайн-переводы по собственным лимитам.

В ночное время граждане не смогут отправить определенную сумму на другие банковские карты. Речь идет о запрете на финансовые операции, превышающие 10 000 грн за один раз. Соответствующие ограничения актуальны именно в ночной период суток, поскольку в это время происходит наибольшая активизация мошенников.

Общий лимит с дополнительным подтверждением на онлайн-отправку средств также останется в силе. Речь идет об объемах средств, которые нельзя отправлять без SMS-подтверждений на финансовые номера телефонов отправителей. Банк после резкого снижения лимита не планирует послаблений, а потому граждане не смогут отправить сумму выше 1 000 грн без согласования.

Соответствующие правила действуют согласно нормам постановления Национального банка Украины (НБУ) №58 "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".

Как осуществить перевод денег в "Ощад 24/7"

Благодаря возможности перевода средств между картами банка в "Ощад 24/7" сделать это можно за считанные минуты. Для этого следует выполнить несколько шагов:

выбрать в меню пункт "Переводы";

перейти в "Переводы между картами";

указать необходимый вид перевода;

выбрать карту, куда нужно сделать перевод;

указать номер карты получателя/отсканировать;

дать согласие на списание комиссии;

нажать "Продолжить";

ввести код.

В то же время, алгоритм осуществления перевода на карту другого банка следующий:

в меню открыть опцию "Переводы";

перейти в раздел "На карту другого банка";

указать карту, с которой будет осуществлен перевод;

ввести номер карты, куда будет отправлен перевод и сумму;

дать согласие на снятие комиссии;

нажать "Продолжить";

ввести полученный код.

