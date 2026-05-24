В Ощад24/7 будут действовать ограничения на переводы в июне: какие будут лимиты

Финансовые операции в "Ощад24/7": что будет с лимитами в июне
В июне 2026 года в государственном финучреждении "Ощадбанк" продолжат действовать строгие ограничения на ряд финансовых операций в мобильном приложении и через портал "Ощад24/7". Клиенты должны учитывать наличие лимитов на денежные переводы, превышение которых будет невозможно с целью защиты средств от мошенников.
Об этом пишет издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию государственного банковского учреждения.
Какие будут действовать лимиты на переводы в "Ощад24/7" в июне
В начале лета для клиентов этого финучреждения не предвидится никаких смягчений в вопросе определенных лимитов на операции денежных переводов в приложении и веб-банкинге "Ощад24/7". Будут действовать ранее установленные ограничения на суммы средств в рамках установленных мер безопасности.
В частности, ключевыми будут такие ограничения на онлайн-операции в следующем месяце:
- Осуществление переводов в ночное время;
- Перечисление суммы в более чем 1 000 с дополнительным подтверждением;
- Онлайн-переводы по собственным лимитам.
В ночное время граждане не смогут отправить определенную сумму на другие банковские карты. Речь идет о запрете на финансовые операции, превышающие 10 000 грн за один раз. Соответствующие ограничения актуальны именно в ночной период суток, поскольку в это время происходит наибольшая активизация мошенников.
Общий лимит с дополнительным подтверждением на онлайн-отправку средств также останется в силе. Речь идет об объемах средств, которые нельзя отправлять без SMS-подтверждений на финансовые номера телефонов отправителей. Банк после резкого снижения лимита не планирует послаблений, а потому граждане не смогут отправить сумму выше 1 000 грн без согласования.
Соответствующие правила действуют согласно нормам постановления Национального банка Украины (НБУ) №58 "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".
Как осуществить перевод денег в "Ощад 24/7"
Благодаря возможности перевода средств между картами банка в "Ощад 24/7" сделать это можно за считанные минуты. Для этого следует выполнить несколько шагов:
- выбрать в меню пункт "Переводы";
- перейти в "Переводы между картами";
- указать необходимый вид перевода;
- выбрать карту, куда нужно сделать перевод;
- указать номер карты получателя/отсканировать;
- дать согласие на списание комиссии;
- нажать "Продолжить";
- ввести код.
В то же время, алгоритм осуществления перевода на карту другого банка следующий:
- в меню открыть опцию "Переводы";
- перейти в раздел "На карту другого банка";
- указать карту, с которой будет осуществлен перевод;
- ввести номер карты, куда будет отправлен перевод и сумму;
- дать согласие на снятие комиссии;
- нажать "Продолжить";
- ввести полученный код.
