Главная Финансы Финансовые операции в "Ощад24/7": что будет с лимитами в июне

Дата публикации 24 мая 2026 06:01
В Ощад24/7 будут действовать ограничения на переводы в июне: какие будут лимиты
Смартфон у женщины, банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июне 2026 года в государственном финучреждении "Ощадбанк" продолжат действовать строгие ограничения на ряд финансовых операций в мобильном приложении и через портал "Ощад24/7". Клиенты должны учитывать наличие лимитов на денежные переводы, превышение которых будет невозможно с целью защиты средств от мошенников.

Об этом пишет издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию государственного банковского учреждения.

Какие будут действовать лимиты на переводы в "Ощад24/7" в июне

В начале лета для клиентов этого финучреждения не предвидится никаких смягчений в вопросе определенных лимитов на операции денежных переводов в приложении и веб-банкинге "Ощад24/7". Будут действовать ранее установленные ограничения на суммы средств в рамках установленных мер безопасности.

В частности, ключевыми будут такие ограничения на онлайн-операции в следующем месяце:

  1. Осуществление переводов в ночное время;
  2. Перечисление суммы в более чем 1 000 с дополнительным подтверждением;
  3. Онлайн-переводы по собственным лимитам.

В ночное время граждане не смогут отправить определенную сумму на другие банковские карты. Речь идет о запрете на финансовые операции, превышающие 10 000 грн за один раз. Соответствующие ограничения актуальны именно в ночной период суток, поскольку в это время происходит наибольшая активизация мошенников.

Общий лимит с дополнительным подтверждением на онлайн-отправку средств также останется в силе. Речь идет об объемах средств, которые нельзя отправлять без SMS-подтверждений на финансовые номера телефонов отправителей. Банк после резкого снижения лимита не планирует послаблений, а потому граждане не смогут отправить сумму выше 1 000 грн без согласования.

Соответствующие правила действуют согласно нормам постановления Национального банка Украины (НБУ) №58 "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".

Как осуществить перевод денег в "Ощад 24/7"

Благодаря возможности перевода средств между картами банка в "Ощад 24/7" сделать это можно за считанные минуты. Для этого следует выполнить несколько шагов:

  • выбрать в меню пункт "Переводы";
  • перейти в "Переводы между картами";
  • указать необходимый вид перевода;
  • выбрать карту, куда нужно сделать перевод;
  • указать номер карты получателя/отсканировать;
  • дать согласие на списание комиссии;
  • нажать "Продолжить";
  • ввести код.

В то же время, алгоритм осуществления перевода на карту другого банка следующий:

  • в меню открыть опцию "Переводы";
  • перейти в раздел "На карту другого банка";
  • указать карту, с которой будет осуществлен перевод;
  • ввести номер карты, куда будет отправлен перевод и сумму;
  • дать согласие на снятие комиссии;
  • нажать "Продолжить";
  • ввести полученный код.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Ощадбанке для ряда карт действуют выгодные условия. В частности, для части из них не предусматривается списание комиссии за переводы с карты на карту, бесплатное снятие наличных, действуют повышенные процентные ставки на депозиты.

Еще Новини.LIVE писали, что Ощадбанк может списывать комиссии с зарплатных карт. Такое возможно исключительно в случае нарушения процедуры зачисления средств. В финучреждении объяснили, как избежать дополнительных списаний в 2026 году.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
