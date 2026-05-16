Главная Финансы Ощадбанк отключит сервисы и закроет отделения: какие услуги отменят

Ощадбанк отключит сервисы и закроет отделения: какие услуги отменят

Дата публикации 16 мая 2026 06:01
Ощадбанк не будет работать 17 мая: в банке сообщили причину
Отделение Ощадбанка, женщина с телефоном. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном Ощадбанке предупредили клиентов о технических работах. Из-за этого 17 мая не будет функционировать приложение "Мобильный Ощад". К тому же временно не будут работать банковские отделения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Ощадбанка.

Подробнее об ограничениях в работе Ощадбанка

В финансовом учреждении предупредили, что в приложении "Мобильный Ощад", 17 мая с 02:30 до 13:00, будут недоступны:

  • операции с депозитами и текущими счетами;
  • обмен валют;
  • формирование деклараций.

Банковские отделения в этот день тоже не будут работать. В то же время клиенты все равно смогут рассчитываться картами в магазинах и снимать наличные в банкоматах Ощадбанка.

Что еще стоит знать

Напомним, что Ощадбанк на основании Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", может отказаться обслуживать некоторых клиентов. Речь идет о тех, кто не обновляет свои персональные данные.

Для актуализации данных предоставляется 30 дней. Сделать это можно несколькими способами: лично в отделении банка или дистанционно через приложение/веббанкинг.

Как сообщали Новини.LIVE, клиенты Ощадбанка не могут оформить справку о состоянии счета онлайн. Такую услугу предоставляют только в отделениях финучреждения. Известно, сколько это стоит.

Еще Новини.LIVE писали, что Ощадбанк изменил правила денежных переводов. Например, на переводы через мобильное приложение и официальный портал "Ощад24/7" установили лимит в 1000 гривен. Если сумма больше — операцию нужно подтверждать смс-сообщением.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
