Головна Фінанси Ощадбанк вимкне сервіси й закриє відділення: які послуги не працюватимуть

Дата публікації: 16 травня 2026 06:01
Ощадбанк не працюватиме 17 травня: в банку повідомили причину
Відділення Ощадбанку, жінка з телефоном. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У державному Ощадбанку попередили клієнтів про технічні роботи. Через це 17 травня не функціонуватиме застосунок "Мобільний Ощад". До того ж тимчасово не працюватимуть банківські відділення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Ощадбанку.

Детальніше про обмеження в роботі Ощадбанку

У фінансовій установі попередили, що у застосунку "Мобільний Ощад", 17 травня з 02:30 до 13:00, будуть недоступними:

  • операції з депозитами та поточними рахунками;
  • обмін валют;
  • формування декларацій.

Банківські відділення цього дня теж не працюватимуть. Водночас клієнти все одно зможуть розраховуватися картками в магазинах і знімати готівку в банкоматах Ощадбанку. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, що Ощадбанк на підставі Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", може відмовитися від обслуговування деяких клієнтів. Йдеться про тих, хто не оновлює свої персональні дані.

Для актуалізації даних надається 30 днів. Зробити це можна кількома способами: особисто у відділенні банку або дистанційно через застосунок/веббанкінг.

Як повідомляли Новини.LIVE, клієнти Ощадбанку не можуть оформити довідку про стан рахунку онлайн. Таку послугу надають лише у відділеннях фінустанови. Відомо, скільки це коштує. 

Ще Новини.LIVE писали, що Ощадбанк змінив правила грошових переказів. Наприклад, на перекази через мобільний застосунок та офіційний портал "Ощад24/7" встановили ліміт в 1000 гривень. Якщо сума більша — операцію потрібно підтверджувати смс-повідомленням.

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
