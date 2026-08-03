Ощадбанк отказывается сотрудничать: как вернуть деньги с заблокированного счета

Отделение Ощадбанка, мужчина с телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Государственный Ощадбанк в соответствии с требованиями закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" проверяет финансовые операции своих клиентов. Результатом таких проверок может стать отказ от дальнейшего сотрудничества. Это означает, что все счета блокируются, а банк в одностороннем порядке расторгает договор о сотрудничестве.

Редакция Новини.LIVE объясняет, возвращает ли Ощадбанк деньги с заблокированных счетов.

Почему Ощадбанк может расторгнуть сотрудничество

По информации финансового учреждения, основная причина, по которой Ощадбанк может отказаться обслуживать клиента, — подозрительные платежи с его стороны. Как правило, речь идет о:

операции с суммами, не совпадающими с указанными доходами;

отсутствие документов, по которым можно проверить деятельность клиента;

недостоверные сведения о клиенте;

невозможность идентифицировать лицо, в интересах которого осуществляется финансовая операция.

Если у банка возникают подозрения, то у финансового учреждения есть основания заблокировать счета до выяснения обстоятельств. Если подозрения подтвердятся и клиент не предоставит дополнительные документы о законности средств, то банк оставляет за собой право на полное расторжение соглашения о сотрудничестве.

Что будет с заблокированными деньгами

В случае прекращения сотрудничества банк официально сообщит о своем решении. Такие клиенты получают возможность перевести заблокированные деньги на счета в другие финансовые учреждения. Эту процедуру необходимо выполнить в течение 30 календарных дней. У гражданина должны быть следующие документы:

заявление о переводе остатка средств на другие счета;

реквизиты другого банковского счета на имя клиента;

идентификационный код.

Также понадобится паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Как услуга в Ощадбанке стала бесплатной

Клиенты Ощадбанка не будут платить комиссию за оформление кредита наличными. Это касается тех, кому нужны деньги на ремонт, обучение, путешествия или другие важные нужды. Для таких клиентов Ощадбанк отменил комиссию в размере 1,99% за предоставление кредита, а ставку в 36% будет применять к кредитам от 100 000 гривен. Кредиты наличными могут оформить граждане в возрасте от 21 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что новые клиенты могут открывать карты Ощадбанка онлайн. Раньше такая услуга была доступна только для действующих клиентов. Открытие карт возможно без посещения отделения.

Еще Новини.LIVE писали, что изготовление карты в Ощадбанке занимает 14 дней. Если доставка заказа задерживается, возможно, возникли технические проблемы. Иногда в период военного положения сама процедура может длиться дольше.