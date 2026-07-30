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Главная Финансы Кэшбэк в Ощадбанке: как получить на карту 500 грн до 31 июля

Кэшбэк в Ощадбанке: как получить на карту 500 грн до 31 июля

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Дата публикации 30 июля 2026 06:01
Ощадбанк начислит кэшбэк в размере 500 грн: что нужно сделать до 31 июля
Женщина с телефоном, банковская карта и деньги. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

До 31 июля клиенты государственного финансового учреждения "Ощадбанк" могут получить кэшбэк при определенном виде пополнения своих карт. Речь идет о реализации совместной акционной программы с одним из крупнейших небанковских операторов платежных и финансовых сервисов.

О том, при каких условиях начисляется кэшбэк, рассказывают Новини.LIVE.

Кто из клиентов Ощадбанка имеет право на начисление кэшбэка

По информации организаторов, в рамках инициативы Ощадбанка и оператора платежных и финансовых сервисов EasyPay предусмотрено предоставление кэшбэка.

Он будет начислен при прохождении авторизации EasyID и пополнении банковских карт Ощадбанка через EasyPay.

Ключевое ограничение программы: принять участие в акции могут исключительно те пользователи, которые авторизуются в EasyID впервые. Соответствующая процедура доступна:

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  • через платежный терминал;
  • через официальный портал;
  • через мобильное приложение EasyPay.

Согласно условиям, клиенты будут получать кэшбэк в размере 0,5% при совершении пяти пополнений карты Ощада через EasyPay.

На максимальную сумму кэшбэка установлено ограничение — не более 500 грн. Его выплатят отдельной транзакцией на счет пользователя после выполнения такой операции.

Как получить кэшбэк за пополнение карт Ощадбанка

По данным банка, для того чтобы принять участие в акции и получить право на финансовое вознаграждение, участники должны в период действия программы:

  1. Убедиться в наличии пройденной авторизации/верификации в системе EasyID;
  2. Осуществить пополнение собственного карточного счета в Ощадбанке наличными через программно-технические комплексы самообслуживания EasyID.

В финучреждении отметили, что операции, осуществленные через другие платежные инструменты или сайты, не участвуют в акции.

В частности, в самом терминале EasyPay пополнить карту можно следующим образом:

  • прежде всего найти терминал (можно на интерактивной карте на сайте или в приложении);
  • в терминале на главном экране нажать на опцию пополнения карты Ощадбанка/в разделе "Банки и финансовые услуги";
  • ввести номер банковской карты для пополнения;
  • указать номер мобильного телефона;
  • ввести одноразовый код для подтверждения операции;
  • внести необходимую сумму средств.

Пополнение карт Ощадбанка через терминалы EasyPay не предусматривает взимания комиссии. Из суммы кэшбэка должны быть вычтены 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

"Поощрение зачисляется на карточный счет победителя в "чистом" виде — с вычетом (удержанием) суммы налогов (НДФЛ и военного сбора). Организатор самостоятельно направляет отчеты в налоговые органы об осуществленных выплатах. При получении дополнительного дохода в виде вознаграждения участник самостоятельно несет риски, связанные с возможной потерей льгот или субсидий", — добавили в банке.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты Ощадбанка могут принять участие в акции, предусматривающей предоставление сертификатов на сумму 120 000 грн на семейное путешествие, а также пяти стильных чемоданов "Have a rest" с современными гаджетами (наушниками JBL, тревел-кейсами). В рамках акции необходимо произвести оплату картой АТБ на сумму от 500 грн до 11 августа 2026 года.

Также Новини.LIVE писали, какие финансовые операции чаще всего попадают под действие финансового мониторинга в Ощадбанке. Помимо  "пороговой" суммы в 400 000 грн, блокировка может грозить еще в нескольких случаях. В частности, из-за осуществления большого количества переводов (например, 100 пополнений в сутки). При таких условиях банк будет требовать подтверждения происхождения средств.

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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