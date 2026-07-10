В Ощадбанке предупредили клиентов о некоторых проблемах с оформлением карт

Банковская карта, отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" правила оформления новых и перевыпуска старых карт довольно просты: соответствующая процедура доступна в отделениях на основании лишь базовых документов. В то же время сроки доставки в период военного положения могут варьироваться в зависимости от ряда факторов.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка в социальной сети Facebook.

Какие проблемы возникают при оформлении карт Ощадбанка

Согласно правилам, процесс оформления новой карты не требует значительных усилий. Граждане могут заранее с помощью контакт-центра или чат-бота запланировать визит в отделение на удобную дату и время.

Для оформления понадобится только паспорт и регистрационный номер учетной карты налогоплательщика. При себе также нужно иметь смартфон для установки мобильного приложения и привязки номера телефона к счету.

В случае перевыпуска карты клиенты должны обратиться в отделение, где был открыт счет, или в офисы на территории области.

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Однако бывают ситуации, когда процедура может затянуться. В одном из сообщений гражданка рассказала, что оформление новой карты "Ощадбанка" по неизвестным причинам оказалось длительным. Она отметила, что открывала ее впервые, однако за более чем месяц карта так и не поступила.

Женщина попросила уточнить, какие правила действуют относительно сроков изготовления банковских карт в этом государственном финансовом учреждении.

"Уточните, пожалуйста, сколько времени занимает изготовление банковской карты. Потому что я подала документы на изготовление карты 1 июня в отделении банка в Киеве — до сих пор ее нет", — говорится в обращении.

Какие нюансы в оформлении и доставке карт в Ощадбанке

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отметил, что стандартный срок изготовления карт — до 14 календарных дней. Если заказ не поступил в течение этого срока, речь может идти о технических проблемах. Иногда в период военного положения сама процедура доставки может занять немного больше времени. В таком случае точные причины необходимо выяснить лично в отделении или у оператора банка.

"Если вы открываете именную карту, то стандартный срок ее доставки составляет до 14 календарных дней, о чем вам должно прийти SMS-сообщение. Возможно, карта уже была доставлена в отделение, но по техническим причинам вы не получили уведомление", — говорится в сообщении.

Для проверки доставки карты клиентам рекомендуют позвонить с финансового номера телефона в контакт-центр по номеру 0-800-210-800.

Как известно, Ощадбанк автоматически продлил срок действия большинства платежных карт, срок действия которых истек в феврале 2022 года, до конца 2026 года. Они будут работать для расчетов, снятия наличных и бесконтактных платежей. Некоторые граждане должны заменить карты.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке пенсионерам могут предлагать при оформлении карт платные договоры страхования. Ранее в банке пояснили, что речь идет только о рекомендации, поэтому клиент имеет полное право отказаться. Также там попросили сообщать о навязывании этой услуги, обратившись в контакт-центр.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке обновили функционал мобильного приложения. Теперь в "Мобильном Ощаде" появились три дополнительных цифровых сервиса. В частности, доступен раздел с акциями и специальными предложениями, где будут собраны преимущества от Visa, Mastercard и других партнеров банка.