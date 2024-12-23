Ощадбанк установил новый срок действия карт

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "Ощадбанк" продлило сроки действия старых платежных карт. Очередной дедлайн сместили к концу весны 2025 года.

Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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Как отметили в финучреждении, действие всех платежных карт Ощадбанка, срок которых истек, начиная с 24 февраля 2022 года, продлится до 30 июня 2025 года. Соответствующая пролонгация произойдет автоматически.

Все банковские карты с продленным сроком продолжат полноценно работать. Ими можно будет:

рассчитываться в торгово-сервисных сетях;

снимать наличные денежные средства в банкоматах.

"Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время",— добавил руководитель банка.

Ощадбанк неоднократно принимал решение о продлении срока действия своих карт. Там отмечали, что это поможет украинцам не волноваться об обновлении своих старых карт и не идти специально в отделение банка.

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