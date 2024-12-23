Ощадбанк установил новый срок действия карт

Ощадбанк обновил срок действия старых карт
Государственное финучреждение "Ощадбанк" продлило сроки действия старых платежных карт. Очередной дедлайн сместили к концу весны 2025 года.
Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.
Новый срок действия карт Ощадбанка
Как отметили в финучреждении, действие всех платежных карт Ощадбанка, срок которых истек, начиная с 24 февраля 2022 года, продлится до 30 июня 2025 года. Соответствующая пролонгация произойдет автоматически.
Все банковские карты с продленным сроком продолжат полноценно работать. Ими можно будет:
- рассчитываться в торгово-сервисных сетях;
- снимать наличные денежные средства в банкоматах.
"Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время",— добавил руководитель банка.
Ощадбанк неоднократно принимал решение о продлении срока действия своих карт. Там отмечали, что это поможет украинцам не волноваться об обновлении своих старых карт и не идти специально в отделение банка.
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