Ощадбанк обновил функционал в приложении — что изменилось

Человек держит телефон в руке. Фото: Freepik

Государственный "Ощадбанк" обновил функционал в приложении "Мобильный Ощад", введя новый сервис. Теперь клиентам доступно подтверждение аутентификации через систему BankID НБУ.

Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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Подробнее о новом сервисе в приложении Ощадбанка

Так, Ощадбанк в очередной раз усовершенствовал свои цифровые сервисы для максимально комфортного взаимодействия клиентов с финучреждением.

Ожидается, что благодаря новому сервису значительно упростится процесс аутентификации клиентов в системе BANK ID Национального банка Украины (НБУ).

Украинцы смогут оперативно, удобно и безопасно подтверждать свою личность при осуществлении авторизации в приложении "Дія" и других цифровых платформах. Благодаря новой опции граждане смогут осуществить аутентификацию:

без необходимости вводить данные платежной карты;

без ожиданий поступления OTP-кода.

"В приложении Мобильный Ощад появилась новая услуга — подтверждение аутентификации через систему BankID НБУ... Это надежный способ онлайн-аутентификации, который позволяет быстро и безопасно подтверждать свою личность для получения государственных, финансовых и других услуг", — сообщил Наумов.

Как воспользоваться новой услугой в Ощаде

Механизм аутентификации через приложение "Мобильный Ощад" будет происходить следующим образом:

после выбора Ощадбанка на портале госуслуг "Дія" или на другом ресурсе, где требуется аутентификация через Bank ID, клиент попадет на страницу с QR-кодом;

если верификация происходит на компьютере, можно мобильным телефоном отсканировать QR-код на камеру, где установлен "Мобильный Ощад", и подтвердить передачу запрашиваемых данных;

если верификация проводится на мобильном устройстве, то достаточно нажать на QR-код, после чего система в автоматическом режиме откроет мобильное приложение для подтверждения.

"Если на вашем устройстве еще не установлен Мобильный Ощад, вы будете перенаправлены в Google Play или App Store для загрузки приложения", — добавил Наумов.

Приложение. Источник: C. Наумов в Telegram

Ранее мы рассказывали, что некоторые клиенты Ощадбанка имеют проблемы с прохождением проверки онлайн для пользования картой. Люди вынуждены ждать в очереди для видеоидентификации до июня 2025 года.

Также в Ощадбанке объяснили, почему гражданам приходится дольше, чем в других банках, ждать начисления соцпомощи и пенсий. В частности, это зависит от действий Минсоцполитики.