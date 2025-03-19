Клієнти Ощадбанку мають проблеми з проходженням перевірки — деталі

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку", які перебувають на окупованій території, зіткнулись із труднощами щодо можливості підтвердження особи онлайн для подальшого користування карткою. Як виявилось, у фінустанові утворилась черга до червня 2025 року з охочих пройти відеоідентифікацію.

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін" у розділі відгуків.

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Проблеми з проходженням перевірки клієнтів Ощадбанку

В одному з повідомлень жінка, яка опинилась в окупації, зазначила, що не може місяцями поновити доступ до свого рахунку в Ощадбанку, де лежить її законна пенсія.

"Спочатку банк на власний розсуд блокує рахунок, бо по ньому не було витратних операцій 6+ місяців. Не цікавить, що я в окупації і просто не можу використовувати його... іду на відеодзвінок, де мені влаштовують допит, для чого мені це, міняють номер телефону (за моїм проханням), питають де я, хто я, піднесіть паспорт ближче-далі, та най би, все, що попросите. Щасливу мене відпускають, кажуть пробуйте через добу", — розповіла вона.

Однак після нібито успішного проходження відеоідентифікації та обіцянки відновити доступ до коштів вона отримала повідомлення, що перевірки було недостатньо, тому має прийти до відділення. Жінка пояснила, що це зробити неможливо, тому після тривалого спілкування з представниками банку домовились на повторне проходження відеоідентифікації, на яке не встигла вчасно приєднатися. Після цього їй призначили нову дату, яку доведеться чекати до літа у порядку черги.

"Після десятитисячного звернення з проханням допомогти мені все ж змогли сформувати посилання на відеодзвінок, на 12 червня... Просто опускаються руки. Більше 40 років страхового стажу, що б назбирати на ту мізерну пенсію, яку ти ще й не можеш отримати...", — додала клієнтка.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Детальніше про ідентифікацію в Ощадбанку

Клієнтам банку надано можливість проходження ідентифікації через відеодзвінок до контакт-центру банку. Цим правом можуть скористатися саме ті громадяни, яким обмежили доступ до рахунків, а фізично не можуть потрапити у відділення.

У банку стверджують, що процедуру зробили максимально простою, адже для підтвердження своєї особи достатньо лише узгодити час та дату призначення відеодзвінка.

Для дзвінка нема потреби вводити персональну інформацію чи реквізити платіжних карток.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку оновили правила щодо грошових переказів з карток. Попри незручності для клієнтів, у банку запевняють, що діють задля посилення захисту коштів.

Також ми повідомляли, що клієнти Ощадбанку повинні надати повторно персональні дані в рамках вимоги Національного банку. Йдеться про обов'язкову актуалізацію інформації.