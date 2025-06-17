Ощадбанк ввел новую услугу — для кого будет полезной

Ощадбанк обновил сервисы для клиентов — что изменилось
Государственное финучреждение "Ощадбанк" запустило новую цифровую возможность для украинского бизнеса, касающуюся подачи необходимой документации. Речь идет о сервисе по мультишерингу документов.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Ощадбанка.
Как будет работать мультишеринг документов в Ощадбанке
Как отмечается, мультишеринг документов в Ощадбанке будет доступен для микропредприятий, малого и среднего бизнеса (ММСБ). Новый цифровой сервис будет доступен через приложение госуслуг Дія в рамках онлайн-платформы Ощадбизнес.
"Отныне бизнес-клиенты банка могут значительно быстрее и удобнее отправлять полный пакет документов по одному запросу, что значительно упрощает и ускоряет бизнес-процессы", — сообщили в финучреждении.
В частности, услуга будет поддерживать такие документы:
- ID-карты, загранпаспорта;
- налоговые номера;
- виды на постоянное и временное проживание;
- справки о доходах граждан;
- свидетельства о рождении детей;
- справки внутренне перемещенных лиц;
- записи о смене имени, браке или разводе;
- пенсионные удостоверения;
- дипломы об образовании;
- удостоверения ветеранов;
- удостоверения водителей;
- технические паспорта;
- студенческие билеты.
Как клиентам воспользоваться новым сервисом
Для того, чтобы воспользоваться сервисом по мультишерингу документов, клиенту необходимо:
- нажать кнопку или сканировать QR-код смартфоном с приложением Дія;
- выбрать необходимые документы;
- подписать запрос через Дія.Підпис.
Ранее мы писали о том, что в Ощадбанке взимают комиссию за смену PIN-кода банковских карт в 15 грн. Однако клиенты могут не переплачивать, зная определенные правила.
Также сообщалось, что некоторым клиентам Ощадбанка необходимо прийти в банковские отделения из-за угрозы закрытия карт. У некоторых дедлайн назначен на 1 июля 2025 года.
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