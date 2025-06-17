Ощадбанк ввел новую услугу — для кого будет полезной

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "Ощадбанк" запустило новую цифровую возможность для украинского бизнеса, касающуюся подачи необходимой документации. Речь идет о сервисе по мультишерингу документов.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Ощадбанка.

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Как будет работать мультишеринг документов в Ощадбанке

Как отмечается, мультишеринг документов в Ощадбанке будет доступен для микропредприятий, малого и среднего бизнеса (ММСБ). Новый цифровой сервис будет доступен через приложение госуслуг Дія в рамках онлайн-платформы Ощадбизнес.

"Отныне бизнес-клиенты банка могут значительно быстрее и удобнее отправлять полный пакет документов по одному запросу, что значительно упрощает и ускоряет бизнес-процессы", — сообщили в финучреждении.

В частности, услуга будет поддерживать такие документы:

ID-карты, загранпаспорта;

налоговые номера;

виды на постоянное и временное проживание;

справки о доходах граждан;

свидетельства о рождении детей;

справки внутренне перемещенных лиц;

записи о смене имени, браке или разводе;

пенсионные удостоверения;

дипломы об образовании;

удостоверения ветеранов;

удостоверения водителей;

технические паспорта;

студенческие билеты.

Как клиентам воспользоваться новым сервисом

Для того, чтобы воспользоваться сервисом по мультишерингу документов, клиенту необходимо:

нажать кнопку или сканировать QR-код смартфоном с приложением Дія;

выбрать необходимые документы;

подписать запрос через Дія.Підпис.

Ранее мы писали о том, что в Ощадбанке взимают комиссию за смену PIN-кода банковских карт в 15 грн. Однако клиенты могут не переплачивать, зная определенные правила.

Также сообщалось, что некоторым клиентам Ощадбанка необходимо прийти в банковские отделения из-за угрозы закрытия карт. У некоторых дедлайн назначен на 1 июля 2025 года.