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Главная Финансы Ощадбанк обновил сервисы для клиентов — что изменилось

Ощадбанк обновил сервисы для клиентов — что изменилось

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Дата публикации 17 июня 2025 06:01
Ощадбанк ввел новую услугу — для кого будет полезной
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Как будет работать мультишеринг документов в Ощадбанке Как клиентам воспользоваться новым сервисом

Государственное финучреждение "Ощадбанк" запустило новую цифровую возможность для украинского бизнеса, касающуюся подачи необходимой документации. Речь идет о сервисе по мультишерингу документов.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Ощадбанка.

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Как будет работать мультишеринг документов в Ощадбанке

Как отмечается, мультишеринг документов в Ощадбанке будет доступен для микропредприятий, малого и среднего бизнеса (ММСБ). Новый цифровой сервис будет доступен через приложение госуслуг Дія в рамках онлайн-платформы Ощадбизнес.

"Отныне бизнес-клиенты банка могут значительно быстрее и удобнее отправлять полный пакет документов по одному запросу, что значительно упрощает и ускоряет бизнес-процессы", — сообщили в финучреждении.

В частности, услуга будет поддерживать такие документы:

  • ID-карты, загранпаспорта;
  • налоговые номера;
  • виды на постоянное и временное проживание;
  • справки о доходах граждан;
  • свидетельства о рождении детей;
  • справки внутренне перемещенных лиц;
  • записи о смене имени, браке или разводе;
  • пенсионные удостоверения;
  • дипломы об образовании;
  • удостоверения ветеранов;
  • удостоверения водителей;
  • технические паспорта;
  • студенческие билеты.

Как клиентам воспользоваться новым сервисом

Для того, чтобы воспользоваться сервисом по мультишерингу документов, клиенту необходимо:

  • нажать кнопку или сканировать QR-код смартфоном с приложением Дія;
  • выбрать необходимые документы;
  • подписать запрос через Дія.Підпис.

Ранее мы писали о том, что в Ощадбанке взимают комиссию за смену PIN-кода банковских карт в 15 грн. Однако клиенты могут не переплачивать, зная определенные правила.

Также сообщалось, что некоторым клиентам Ощадбанка необходимо прийти в банковские отделения из-за угрозы закрытия карт. У некоторых дедлайн назначен на 1 июля 2025 года.

Ощадбанк банки бизнес документы услуги
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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