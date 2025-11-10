Перевыпуск карт и обновление в ОщадРАҮ — что изменится для клиентов Ощадбанка с ноября

Ощадбанк объявил об изменениях — какие нововведения будут
С ноября 2025 года государственный Ощадбанк вводит важные изменения для своих клиентов. Речь идет об обновлении части сервисов банка.
Информация об этом появилась на Facebook-странице финансового учреждения.
Что изменилось для клиентов Ощадбанка
Как отмечается, теперь у них есть возможность перевыпустить имеющуюся платежную карту и превратить ее в цифровую, без пластикового носителя. Доступ к перевыпущенной карте появится сразу в "Мобильном Ощаде". К тому же клиенты, используя Дія.Підпис, смогут подписывать документы в мобильном приложении при открытии счета.
Еще одним нововведением стало то, что премиальные карты Ощадбанка — Visa Platinum и Visa Infinite будут цифровыми, с возможностью оформления в одной из трех валют:
- гривна:
- доллар;
- евро.
К тому же функционал ОщадРау на Iphone расширился: теперь владельцы торговых точек могут принимать бесконтактные платежи с помощью Iphone и без дополнительного POS-терминала.
"Ощад постоянно улучшает клиентский сервис, чтобы каждая операция проходила быстрее, проще и без лишних хлопот", — отметили в пресс-центре банка.
Изменения для клиентов Ощадбанка будут внедряться в течение ноября.
