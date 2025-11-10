Видео
Україна
Видео

Ощадбанк объявил об изменениях — какие нововведения будут

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 06:01
обновлено: 13:15
Перевыпуск карт и обновление в ОщадРАҮ — что изменится для клиентов Ощадбанка с ноября
Отделение Ощадбанка. Фото: Новости.LIVE

С ноября 2025 года государственный Ощадбанк вводит важные изменения для своих клиентов. Речь идет об обновлении части сервисов банка.

Информация об этом появилась на Facebook-странице финансового учреждения.

Читайте также:

Что изменилось для клиентов Ощадбанка

Как отмечается, теперь у них есть возможность перевыпустить имеющуюся платежную карту и превратить ее в цифровую, без пластикового носителя. Доступ к перевыпущенной карте появится сразу в "Мобильном Ощаде". К тому же клиенты, используя Дія.Підпис, смогут подписывать документы в мобильном приложении при открытии счета.

Еще одним нововведением стало то, что премиальные карты Ощадбанка — Visa Platinum и Visa Infinite будут цифровыми, с возможностью оформления в одной из трех валют:

  • гривна:
  • доллар;
  • евро.

К тому же функционал ОщадРау на Iphone расширился: теперь владельцы торговых точек могут принимать бесконтактные платежи с помощью Iphone и без дополнительного POS-терминала.

"Ощад постоянно улучшает клиентский сервис, чтобы каждая операция проходила быстрее, проще и без лишних хлопот", — отметили в пресс-центре банка.

Изменения для клиентов Ощадбанка будут внедряться в течение ноября.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк начал ограничивать клиентам доступ к средствам. Известно, кому 1 ноября заблокировали счета и почему. Узнавайте также, как правильно закрыть карту в Ощадбанке.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
