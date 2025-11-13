Видео
Видео

Кэш-кредит в Ощадбанке — что стоит знать об услуге

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 06:01
обновлено: 16:03
Ощадбанк предлагает клиентам кэш-кредиты до 500 тыс. грн — какие преимущества
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Клиентам государственного финучреждения "Ощадбанк" доступна возможность по оформлению кэш-кредитов. Украинцам рассказали правила предоставления соответствующей услуги и сроки погашения.

Об этом говорится в сообщении на странице Ощадбанка в Facebook.

Читайте также:

Ощадбанк предлагает кэш-кредиты до 500 тыс. грн

В рамках действия услуги по предоставлению кэш-кредитов, граждане могут получить от 10 тыс. до 500 тыс. грн наличными. Сумма процентной ставки варьируется в зависимости от размера кредита:

  • до 99,9 тыс. грн — 56% годовых;
  • от 100 тыс. грн до 199,9 тыс. грн — 40% годовых;
  • от 200 тыс. грн — 36% годовых.

Срок погашения такого кредита составляет от одного до пяти лет.

Кэш-кредит может быть предоставлен без залога и поручителей совершеннолетним гражданам (от 21 до 65 лет).

Особенно актуально такое предложение в "Черную пятницу", когда магазины предлагают различные скидки.

"Черная пятница — время покупок. С кэш-кредитом от Ощадбанка они точно будут выгодными, особенно если затеяли ремонт. Берите до 500 000 грн на нужное. Отдавайте частями до 5 лет. Удобно и выгодно, как всегда в моем банке", — говорится в сообщении.

Ощадбанк
Условия кэш-кредитов. Источник: Ощадбанк

Другие нюансы в оформлении кредита наличными

Погашение кредита должно осуществляться ежемесячно равными частями или аннуитетными платежами. Проценты будут начислять на остаток кредита. Выплаты должны осуществляться ежемесячно через следующие каналы:

  • приложение "Мобильный Ощад";
  • интернет-банкинг "Ощад 24/7";
  • терминалы самообслуживания;
  • кассы в отделениях Ощадбанка.

Согласно правилам банка, клиентам предоставлена возможность досрочного возврата кредита. При этом не предусмотрены штрафные санкции.

В случае невыполнения определенных обязанностей по договору банк будет иметь право требовать возмещения причиненных убытков в виде штрафов и пени.

Для оформления необходимы документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • документ о доходах и удержаниях из них за последние шесть месяцев.

Ранее мы писали, что для клиентов Ощадбанка запустили акционную программу. Речь идет о возможности получить определенные бонусы в одной из сетей аптек.

Также мы рассказывали о нововведениях в Ощадбанке. В частности, премиальные карты Visa Platinum и Visa Infinite можно будет оформить в цифровом формате в одной из трех валют.

кредиты Ощадбанк деньги банки банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
