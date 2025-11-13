Ощадбанк предлагает клиентам кэш-кредиты до 500 тыс. грн — какие преимущества

Кэш-кредит в Ощадбанке — что стоит знать об услуге
Клиентам государственного финучреждения "Ощадбанк" доступна возможность по оформлению кэш-кредитов. Украинцам рассказали правила предоставления соответствующей услуги и сроки погашения.
Об этом говорится в сообщении на странице Ощадбанка в Facebook.
Ощадбанк предлагает кэш-кредиты до 500 тыс. грн
В рамках действия услуги по предоставлению кэш-кредитов, граждане могут получить от 10 тыс. до 500 тыс. грн наличными. Сумма процентной ставки варьируется в зависимости от размера кредита:
- до 99,9 тыс. грн — 56% годовых;
- от 100 тыс. грн до 199,9 тыс. грн — 40% годовых;
- от 200 тыс. грн — 36% годовых.
Срок погашения такого кредита составляет от одного до пяти лет.
Кэш-кредит может быть предоставлен без залога и поручителей совершеннолетним гражданам (от 21 до 65 лет).
Особенно актуально такое предложение в "Черную пятницу", когда магазины предлагают различные скидки.
"Черная пятница — время покупок. С кэш-кредитом от Ощадбанка они точно будут выгодными, особенно если затеяли ремонт. Берите до 500 000 грн на нужное. Отдавайте частями до 5 лет. Удобно и выгодно, как всегда в моем банке", — говорится в сообщении.
Другие нюансы в оформлении кредита наличными
Погашение кредита должно осуществляться ежемесячно равными частями или аннуитетными платежами. Проценты будут начислять на остаток кредита. Выплаты должны осуществляться ежемесячно через следующие каналы:
- приложение "Мобильный Ощад";
- интернет-банкинг "Ощад 24/7";
- терминалы самообслуживания;
- кассы в отделениях Ощадбанка.
Согласно правилам банка, клиентам предоставлена возможность досрочного возврата кредита. При этом не предусмотрены штрафные санкции.
В случае невыполнения определенных обязанностей по договору банк будет иметь право требовать возмещения причиненных убытков в виде штрафов и пени.
Для оформления необходимы документы:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- документ о доходах и удержаниях из них за последние шесть месяцев.
