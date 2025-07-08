Ощадбанк выпустил обновленную версию кредитной карты — какие преимущества

Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиентам государственного "Ощадбанка" стала доступна возможность оформления обновленной версии кредитной карты "Моя кредитка". В финучреждении назвали ее преимущества, в частности, кредитный лимит до 400 тыс. грн и отсутствие комиссий за самые распространенные операции.

Об этом говорится в сообщении главы правления Ощадбанка Сергея Наумова.

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Что нужно знать об обновленной карте "Моя кредитка"

Как отметил руководитель Ощадбанка, финучреждение запустило обновленную кредитную карту "Моя кредитка", которая является простым и честным финансовым инструментом без скрытых условий.

Новая версия кредитной карты имеет следующие преимущества по финансовым операциям:

не предусмотрена комиссия за снятие наличных средств;

нет комиссии за денежные переводы между картами.

Размер процентной ставки во время льготного периода:

до 62 дней для стандартных операций составляет 0,001% в месяц;

до 92 дней (для отдельных категорий) — 0,001% в месяц;

Другие особенности кредитной карты:

кредитный лимит от 5 тыс. до 400 тыс. грн;

размер минимального ежемесячного платежа равен 5%.

Также не предусмотрены расходы на обслуживание, снятие средств или пополнение счета.

Кроме того, нет требования об обязательном страховании клиентов.

Правила оформления новой кредитной карты

В банке могут оформить новую кредитную карту при следующих условиях:

для граждан Украины в возрасте от 21 до 65 лет;

если имеют постоянный источник дохода;

отсутствует просроченный долг в других банках.

Осуществить заказ карты "Моя кредитка" можно такими способами:

в отделениях Ощадбанка;

через мобильное приложение, даже если гражданин не является клиентом этого банка.

Напомним, в Ощадбанке уточнили, как действовать гражданам из-за окончания срока действия карт. Они должны заменить пластиковые карты в отделениях до конца месяца.

Также мы рассказывали о том, что в кассах банковских отделений Ощадбанка не обслуживают граждан, которые не предоставляют номер телефона. В финучреждении дали объяснение, почему действует соответствующее требование.