Ощадбанк выпустил обновленную версию кредитной карты — какие преимущества

Ощадбанк обновил одну из карт с выгодными условиями — детали
Клиентам государственного "Ощадбанка" стала доступна возможность оформления обновленной версии кредитной карты "Моя кредитка". В финучреждении назвали ее преимущества, в частности, кредитный лимит до 400 тыс. грн и отсутствие комиссий за самые распространенные операции.
Об этом говорится в сообщении главы правления Ощадбанка Сергея Наумова.
Что нужно знать об обновленной карте "Моя кредитка"
Как отметил руководитель Ощадбанка, финучреждение запустило обновленную кредитную карту "Моя кредитка", которая является простым и честным финансовым инструментом без скрытых условий.
Новая версия кредитной карты имеет следующие преимущества по финансовым операциям:
- не предусмотрена комиссия за снятие наличных средств;
- нет комиссии за денежные переводы между картами.
Размер процентной ставки во время льготного периода:
- до 62 дней для стандартных операций составляет 0,001% в месяц;
- до 92 дней (для отдельных категорий) — 0,001% в месяц;
Другие особенности кредитной карты:
- кредитный лимит от 5 тыс. до 400 тыс. грн;
- размер минимального ежемесячного платежа равен 5%.
Также не предусмотрены расходы на обслуживание, снятие средств или пополнение счета.
Кроме того, нет требования об обязательном страховании клиентов.
Правила оформления новой кредитной карты
В банке могут оформить новую кредитную карту при следующих условиях:
- для граждан Украины в возрасте от 21 до 65 лет;
- если имеют постоянный источник дохода;
- отсутствует просроченный долг в других банках.
Осуществить заказ карты "Моя кредитка" можно такими способами:
- в отделениях Ощадбанка;
- через мобильное приложение, даже если гражданин не является клиентом этого банка.
Напомним, в Ощадбанке уточнили, как действовать гражданам из-за окончания срока действия карт. Они должны заменить пластиковые карты в отделениях до конца месяца.
Также мы рассказывали о том, что в кассах банковских отделений Ощадбанка не обслуживают граждан, которые не предоставляют номер телефона. В финучреждении дали объяснение, почему действует соответствующее требование.
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