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Главная Финансы Ощадбанк обновил одну из карт с выгодными условиями — детали

Ощадбанк обновил одну из карт с выгодными условиями — детали

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 06:01
Ощадбанк выпустил обновленную версию кредитной карты — какие преимущества
Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиентам государственного "Ощадбанка" стала доступна возможность оформления обновленной версии кредитной карты "Моя кредитка". В финучреждении назвали ее преимущества, в частности, кредитный лимит до 400 тыс. грн и отсутствие комиссий за самые распространенные операции.

Об этом говорится в сообщении главы правления Ощадбанка Сергея Наумова.

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Что нужно знать об обновленной карте "Моя кредитка"

Как отметил руководитель Ощадбанка, финучреждение запустило обновленную кредитную карту "Моя кредитка", которая является простым и честным финансовым инструментом без скрытых условий.

Новая версия кредитной карты имеет следующие преимущества по финансовым операциям:

  • не предусмотрена комиссия за снятие наличных средств;
  • нет комиссии за денежные переводы между картами.

Размер процентной ставки во время льготного периода:

  • до 62 дней для стандартных операций составляет 0,001% в месяц;
  • до 92 дней (для отдельных категорий) — 0,001% в месяц;

Другие особенности кредитной карты:

  • кредитный лимит от 5 тыс. до 400 тыс. грн;
  • размер минимального ежемесячного платежа равен 5%.

Также не предусмотрены расходы на обслуживание, снятие средств или пополнение счета.

Кроме того, нет требования об обязательном страховании клиентов.

Правила оформления новой кредитной карты

В банке могут оформить новую кредитную карту при следующих условиях:

  • для граждан Украины в возрасте от 21 до 65 лет;
  • если имеют постоянный источник дохода;
  • отсутствует просроченный долг в других банках.

Осуществить заказ карты "Моя кредитка" можно такими способами:

  • в отделениях Ощадбанка;
  • через мобильное приложение, даже если гражданин не является клиентом этого банка.

Напомним, в Ощадбанке уточнили, как действовать гражданам из-за окончания срока действия карт. Они должны заменить пластиковые карты в отделениях до конца месяца.

Также мы рассказывали о том, что в кассах банковских отделений Ощадбанка не обслуживают граждан, которые не предоставляют номер телефона. В финучреждении дали объяснение, почему действует соответствующее требование.

кредиты Ощадбанк деньги банки банковские карты
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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