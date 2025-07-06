Термін дії карт Ощадбанку — кому й коли заблокують рахунки

Банківська карта в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "Ощадбанк" розповіли, що робити громадянам у разі закінчення терміну дії карт та загрози втрати доступу до рахунків з липня 2025 року. Там пояснили, що на заміну пластикових карт у банківських відділеннях відведено місяць.

Про це повідомили представники банку у соцмережі Facebook.

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З питанням до банку, чи можна здійснювати розрахунки картками, за якими надійшло повідомлення про завершення терміну дії, звертаються самі клієнти.

Також просять уточнити, чи можна здійснювати платежі, зокрема, за комунальні послуги, в онлайн-кабінеті, і коли саме пенсійний рахунок буде заблоковано.

"Уточніть, будь ласка. Якщо, я отримала смс, це означає, що картка перестане працювати 1 числа? Потрібно її обов'язково міняти? Чи зможу я зняти гроші, якщо вона буде неактивною?", — йдеться в одному з повідомлень.

Як не втратити доступу до рахунків в Ощадбанку

Співробітник головного офісу Ощадбанку зазначив, що у зв’язку з воєнним станом фінустанова продовжила термін дії платіжних карток до 31 грудня 2025 року, однак не для всіх.

Так, продовження відбудеться автоматично для тих карт, термін яких закінчився з лютого 2022 року, за винятком:

якщо термін дії минув упродовж лютого 2022 року — березня 2025 року та за якими у січні-лютому 2025 року (включно) було здійснено хоча б одну фінансову операцію за допомогою картки (зокрема, неуспішні) в касах, банкоматах, терміналах будь-якої української фінустанови;

термін дії яких минув упродовж лютого 2022 року — березня 2025 року та на рахунку зовсім немає коштів і не здійснювались жодні операції карткою за останні шість місяців.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

Якщо карти підпали під вищевказані вимоги, то рахунок залишатиметься активним, однак після закінчення терміну дії неможливо буде здійснити жодних операцій, й потрібно перевипустити нову. Також не буде доступу до застосунку та вебверсії "Ощад24".

"Ви можете користуватися картою до кінця поточного місяця, після її закінчення операції по карті будуть не можливими. Для можливості перевірки перевипуску карти дистанційно, рекомендуємо зателефонувати до контакт-центру 0800 210 800 або звернутися у відділення банку", — додали у фінустанові.

Також ми писали, що в касах відділень Ощадбанку обслуговують тільки тих клієнтів, які надають номер мобільного телефону. У фінустанові пояснили, що такі правила передбачені договором про платіжні послуги.

Також ми розповідали, чому з'являються борги за рахунками в Ощадбанку. Зокрема, для того, щоб не накопичувалася заборгованість через послугу SMS-інформування, її варто відключити.