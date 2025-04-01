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Ощадбанк обновил функционал для некоторых клиентов — детали

1 апреля 2025 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк предложил особым клиентам новинку — что изменилось
Женщины возле отделения "Ощадбанка". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Для удобства своих особых клиентов государственное финучреждение "Ощадбанк" обновило сайт премиум-банкинга. Предложенный к использованию вариант предусматривает ряд новинок.

Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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Подробнее о новом сайте премиум-банкинга

Так, в Ощадбанке в очередной раз усовершенствовали свои сервисы для максимально комфортного взаимодействия финучреждения с клиентами.

 

Ощадбанк
Скриншот сайта. Источник: Ощадбанк

Новая версия отличается от предыдущей:

  • интуитивным дизайном — портал создали максимально удобным и более понятным для пользователей;
  • уникальным визуальным контентом — изображения на портале сгенерировал искусственный интеллект;
  • большей информативностью — на портале для клиентов премиум-сегмента доступен больший объем полезной информации.
Ощадбанк
Скриншот портала. Источник: Ощадбанк

Глава правления Ощадбанка отметил, что количество премиум-клиентов Ощадбанка с начала полномасштабной войны выросло на 30%, пересекая отметку 60 тыс. человек.

"Надеемся, что новый сайт поможет улучшить это достижение", — добавил Сергей Наумов.

 

Ощадбанк
Скриншот сайта. Источник: Ощадбанк

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке обратились к клиентам с требованием по актуализации данных. Без этого зайти в мобильное приложение будет невозможно.

Также мы писали, что некоторые клиенты Ощадбанка жалуются на блокировку карт без объяснений. Финучреждение иногда может ограничивать доступ к средствам на длительное время.

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