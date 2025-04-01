Ощадбанк предложил особым клиентам новинку — что изменилось

Ощадбанк обновил функционал для некоторых клиентов — детали
Для удобства своих особых клиентов государственное финучреждение "Ощадбанк" обновило сайт премиум-банкинга. Предложенный к использованию вариант предусматривает ряд новинок.
Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.
Подробнее о новом сайте премиум-банкинга
Так, в Ощадбанке в очередной раз усовершенствовали свои сервисы для максимально комфортного взаимодействия финучреждения с клиентами.
Новая версия отличается от предыдущей:
- интуитивным дизайном — портал создали максимально удобным и более понятным для пользователей;
- уникальным визуальным контентом — изображения на портале сгенерировал искусственный интеллект;
- большей информативностью — на портале для клиентов премиум-сегмента доступен больший объем полезной информации.
Глава правления Ощадбанка отметил, что количество премиум-клиентов Ощадбанка с начала полномасштабной войны выросло на 30%, пересекая отметку 60 тыс. человек.
"Надеемся, что новый сайт поможет улучшить это достижение", — добавил Сергей Наумов.
Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке обратились к клиентам с требованием по актуализации данных. Без этого зайти в мобильное приложение будет невозможно.
Также мы писали, что некоторые клиенты Ощадбанка жалуются на блокировку карт без объяснений. Финучреждение иногда может ограничивать доступ к средствам на длительное время.
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