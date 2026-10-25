Жінка біля відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Ощадбанк із 14 листопада запровадить постійні місячні ліміти на вихідні перекази для окремих категорій підприємців і компаній. ФОП першої групи зможуть переказувати до 400 000 грн на місяць, другої та третьої груп — до 1 млн грн. Водночас обмеження не стосуватимуться автоматично всіх бізнес-клієнтів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Ощадбанк.

Реклама

Які ліміти на перекази запровадить Ощадбанк

Із 14 листопада 2026 року почнуть діяти постійні граничні обсяги вихідних операцій для визначених категорій клієнтів. Розмір місячного ліміту залежатиме від групи ФОП або типу юридичної особи.

Передбачені такі обмеження:

ФОП першої групи — до 400 000 грн на місяць;

ФОП другої та третьої груп — до 1 млн грн на місяць;

окремі юридичні особи — до 2 млн грн на місяць.

Ці суми є граничними обсягами вихідних операцій у межах установлених правил. Вони не означають, що кожен підприємець матиме саме такий ліміт: банк застосовуватиме обмеження з урахуванням визначених критеріїв.

Читайте також:

Кого стосуватимуться нові обмеження

Нові правила запроваджують у межах оновленого Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Документ передбачає посилення контролю за фінансовими операціями, протидію використанню рахунків так званих дропів і боротьбу зі схемами обходу фінансового моніторингу.

Насамперед обмеження передбачені для новостворених або відновлених підприємців, неактивних ФОП і юридичних осіб, а також окремих компаній, щодо яких виявили ознаки компаній-оболонок.

Нові ліміти не запроваджують для всіх підприємців без винятку. Для бізнесу, який працює прозоро, обмеження не повинні автоматично перешкоджати законній господарській діяльності.

Як підприємцям підвищити ліміт в Ощадбанку

Якщо встановленої суми недостатньо для звичайних потреб бізнесу, підприємець може звернутися до банку із проханням підвищити або скасувати обмеження.

Для цього потрібно подати платіжну інструкцію та документально підтвердити походження коштів або економічну доцільність відповідних операцій. Банк розгляне звернення в межах стандартних процедур фінансового моніторингу.

Таким чином, установлені суми не є безумовною забороною на більші перекази. Підприємцям, чиї фактичні обороти перевищують визначені межі, варто заздалегідь подбати про документи, що підтверджують законність операцій.

Що ще варто знати клієнтам Ощадбанку

Нові обмеження для підприємців не слід плутати з лімітами на перекази між особистими картками. Для приватних клієнтів діють окремі правила проведення операцій, зокрема обмеження в мобільному застосунку та додаткове підтвердження переказів.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чому клієнти Ощадбанку можуть не отримати дитячі гроші. Під час зарахування державної допомоги іноді виникають труднощі, пов’язані з оформленням виплат або банківським рахунком. У таких випадках важливо з’ясувати причину проблеми та перевірити правильність реквізитів.

Також Новини.LIVE повідомляли, через що клієнтам Ощадбанку можуть заблокувати пенсію. Щоб не втратити доступ до виплат, пенсіонерам важливо дотримуватися вимог щодо ідентифікації та вчасно перевіряти інформацію про свій рахунок. Це допоможе уникнути призупинення виплат через невиконання встановлених процедур.