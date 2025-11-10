Перевипуск карток і оновлення в ОщадPAY — що зміниться для клієнтів Ощадбанку з листопада

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

З листопада 2025 року державний Ощадбанк запроваджує важливі зміни для своїх клієнтів. Йдеться про оновлення частини сервісів банку.

Інформація про це з’явилася на Facebook-сторінці фінансової установи.

Реклама

Читайте також:

Що змінилося для клієнтів Ощадбанку

Як зазначається, тепер у них є можливість перевипустити наявну платіжну картку та перетворити її на цифрову, без пластикового носія. Доступ до перевищеної картки з’явиться одразу у "Мобільному Ощаді". До того ж клієнти, використовуючи Дія.Підпис, зможуть підписувати документи у мобільному додатку під час відкриття рахунку.

Ще одним нововведенням стало те, що преміальні картки Ощадбанку — Visa Platinum та Visa Infinite будуть цифровими, з можливістю оформлення в одній із трьох валют:

гривня:

долар;

євро.

До того ж функціонал ОщадPay на Iphone розширився: тепер власники торгових точок можуть приймати безконтактні платежі за допомогою Iphone і без додаткового POS-термінала.

"Ощад постійно покращує клієнтський сервіс, щоб кожна операція проходила швидше, простіше й без зайвих клопотів", — зауважили у пресцентрі банку.

Зміни для клієнтів Ощадбанку впроваджуватимуться впродовж листопада.

Раніше повідомлялося, що Ощадбанк почав обмежувати клієнтам доступ до коштів. Відомо, кому 1 листопада заблокували рахунки й чому. Дізнавайтесь також, як правильно закрити картку в Ощадбанку.