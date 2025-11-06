Видео
Видео

Клиенты Ощадбанка смогут получить помощь от DRC — детали

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 06:01
обновлено: 16:12
Ощадбанк начнет выплачивать клиентам помощь от DRC — подробности
Деньги в кассе банка. Фото: УНИАН

Клиенты государственного "Ощадбанка" смогут получить финансовую помощь от международной гуманитарной организации "Датский совет по делам беженцев/DRC" наличными проще. Это стало возможно благодаря старту сотрудничества компании с финучреждением.

Об этом проинформировали в пресс-службе DRC.

Помощь DRC через Ощадбанк

Как отмечается, директор DRC в Украине Юлиан Закрзевски и директор департамента взаимоотношений с партнерами АО "Ощадбанк" Дмитрий Баштов подписали соответствующий договор.

Речь идет о финансовой поддержке уязвимых категорий граждан, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны.

Получить помощь от DRC можно будет, зарегистрировавшись на выплаты только при условии выезда специалистов организации в заранее выбранные регионы.

Место и время регистрации будут определять совместно с местными властями. Граждане могут обратиться к местным чиновникам и уточнить, сотрудничают ли они с международной гуманитарной организацией "Датский совет по делам беженцев".

Преимущества сотрудничества с Ощадбанком

Как объясняют в организации, сотрудничество с Ощадбанком будет иметь свои преимущества, ведь переводы будут осуществляться по международной платежной системе "My transfer". Такая возможность будет гарантировать:

  • доступность и конфиденциальность каналов коммуникации;
  • фиксацию/документальное сопровождение таких транзакций;
  • наличие нужного объема наличности в пунктах выдачи;
  • осуществление выплаты наличных не позднее трех дней после передачи финучреждению реестра получателей помощи и зачисления денег на банковский счет.

Среди плюсов такого сотрудничества — возможность получить переводы в мобильных подразделениях банка. Речь идет о передвижных отделениях по предоставлению банковских услуг в населенных пунктах, где отсутствуют стационарные офисы.

Подразделения работают на базе специально оборудованного транспорта и гарантируют доступ к основным услугам банка в отдаленных и прифронтовых районах.

Ранее мы писали, что Ощадбанк присылает уведомления с просьбой актуализировать данные. Обновить информацию необходимо, даже если она не изменилась.

Также мы рассказывали, за что могут не платить клиенты Ощадбанка. Необязательной услугой считается смс-банкинг, ведь есть бесплатные альтернативы.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
