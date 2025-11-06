Ощадбанк начнет выплачивать клиентам помощь от DRC — подробности

Клиенты Ощадбанка смогут получить помощь от DRC — детали
Клиенты государственного "Ощадбанка" смогут получить финансовую помощь от международной гуманитарной организации "Датский совет по делам беженцев/DRC" наличными проще. Это стало возможно благодаря старту сотрудничества компании с финучреждением.
Об этом проинформировали в пресс-службе DRC.
Помощь DRC через Ощадбанк
Как отмечается, директор DRC в Украине Юлиан Закрзевски и директор департамента взаимоотношений с партнерами АО "Ощадбанк" Дмитрий Баштов подписали соответствующий договор.
Речь идет о финансовой поддержке уязвимых категорий граждан, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны.
Получить помощь от DRC можно будет, зарегистрировавшись на выплаты только при условии выезда специалистов организации в заранее выбранные регионы.
Место и время регистрации будут определять совместно с местными властями. Граждане могут обратиться к местным чиновникам и уточнить, сотрудничают ли они с международной гуманитарной организацией "Датский совет по делам беженцев".
Преимущества сотрудничества с Ощадбанком
Как объясняют в организации, сотрудничество с Ощадбанком будет иметь свои преимущества, ведь переводы будут осуществляться по международной платежной системе "My transfer". Такая возможность будет гарантировать:
- доступность и конфиденциальность каналов коммуникации;
- фиксацию/документальное сопровождение таких транзакций;
- наличие нужного объема наличности в пунктах выдачи;
- осуществление выплаты наличных не позднее трех дней после передачи финучреждению реестра получателей помощи и зачисления денег на банковский счет.
Среди плюсов такого сотрудничества — возможность получить переводы в мобильных подразделениях банка. Речь идет о передвижных отделениях по предоставлению банковских услуг в населенных пунктах, где отсутствуют стационарные офисы.
Подразделения работают на базе специально оборудованного транспорта и гарантируют доступ к основным услугам банка в отдаленных и прифронтовых районах.
Ранее мы писали, что Ощадбанк присылает уведомления с просьбой актуализировать данные. Обновить информацию необходимо, даже если она не изменилась.
Также мы рассказывали, за что могут не платить клиенты Ощадбанка. Необязательной услугой считается смс-банкинг, ведь есть бесплатные альтернативы.
